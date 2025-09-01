Lionel Messi mờ nhạt, Inter Miami thua tan nát trong trận chung kết

Ở trận bán kết Leagues Cup với Orlando City, Messi đã đánh dấu sự trở lại của mình khi lập cú đúp giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, tới trận chung kết trên sân của Seattle Sounders vào sáng nay (1/9), siêu sao người Argentina đã không thể hiện được phẩm chất của mình.

Messi thi đấu mờ nhạt trước Seattle Sounders (Ảnh: Getty).

Trong ngày Messi “tàng hình”, Inter Miami đã thua tan nát với tỷ số 0-3 trước đội chủ nhà Seattle Sounders. Kết quả này khiến cho Messi và Inter Miami lỡ hẹn với chức vô địch. Như vậy, tính tới thời điểm này, Messi mới giành 1 chức vô địch với Inter Miami là Leagues Cup 2023.

Ở trận chung kết tại sân Lumen Field với sức chứa 70.000 chỗ ngồi, Inter Miami có vẻ như bị ngợp với bầu không khí. Seattle Sounders nhập cuộc rất tốt. Ngay ở phút 4, Osaze De Rosario thoát xuống dứt điểm, buộc thủ môn Oscar Ustari phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, Seattle Sounders chỉ cần chờ tới phút thứ 25 để có bàn mở tỷ số. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Osaze De Rosario bật cao đánh đầu tung lưới Inter Miami.

Niềm hy vọng lớn nhất của Inter Miami là Messi thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu này khi bị phong tỏa khá gắt. Phút 40, Seattle Sounders suýt nữa có bàn thứ hai khi Ferreira dứt điểm đập cột dọc.

Sang hiệp 2, Messi phải lùi rất sâu về điều phối bóng nhưng cũng không hiệu quả. Inter Miami thi đấu khá bế tắc và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đối thủ.

Seattle Sounders lần đầu tiên giành chức vô địch Leagues Cup trong lịch sử (Ảnh: Getty).

Tới cuối trận, Seattle Sounders đã tung ra những đòn kết liễu đối thủ. Phút 84, Alex Roldan đã nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. Chưa dừng lại ở đó, phút 89, Paul Rothrock ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Trận chung kết khép lại với những pha va chạm căng thẳng từ phía cầu thủ Inter Miami trong sự thất vọng. Trong khi đó, Seattle Sounders có dịp ăn mừng chức vô địch Leagues Cup đầu tiên trong lịch sử.