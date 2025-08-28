Lionel Messi lập cú đúp siêu đẳng, Inter Miami ngược dòng vào chung kết

Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ, Inter Miami ngược dòng vào chung kết

Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ, Messi đã trở lại đội hình của Inter Miami trong trận bán kết Leagues Cup với Orlando City. Với sự xuất hiện của El Pulga trong đội hình, đội bóng bang Florida thi đấu vô cùng tự tin.

Họ chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Ngay trong những phút đầu trận đấu, Luis Suarez đã có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Orlando City cũng tỏ ra nguy hiểm với những đòn phản công chớp nhoáng.

Sau khi trở lại từ chấn thương, Messi đã tỏa sáng giúp Inter Miami vào chung kết Leagues Cup (Ảnh: Getty).

Phút 24, một mình tiền đạo Angulo đã băng xuống đối mặt với thủ môn nhưng không hiểu sao cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài vô cùng đáng tiếc.

Phút 31, tới lượt Suarez có pha xử lý đẳng cấp, trước khi tung ra cú cứa lòng bằng chân trái vào góc xa nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hai đội tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 nhưng không thể tận dụng thành công. Tới phút bù giờ, Orlando City đã phá vỡ thế bế tắc. Hàng thủ của Inter Miami thi đấu lóng ngóng để Marco Pasalic dứt điểm tung lưới thủ thành Ustari.

Sang hiệp 2, Inter Miami dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Thêm một lần, đẳng cấp siêu sao của Messi đã thể hiện sự khác biệt. Phút 73, trọng tài cho Inter Miami hưởng phạt đền khi David Brekalo phạm lỗi trong vòng cấm. Không những vậy, hậu vệ của Orlando City còn bị truất quyền thi đấu.

Trên chấm 11m, Messi đã thực hiện thành công, san bằng tỷ số 1-1. Chưa dừng lại ở đó, phút 87, Messi có pha đột phá thẳng vào vòng cấm của đối phương, trước khi phối hợp với Jordi Alba. Cuối cùng, siêu sao người Argentina đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1.

Messi có cơ hội giúp Inter Miami lần thứ hai nâng cao chức vô địch Leagues Cup (Ảnh: Getty).

Orlando City buộc phải dồn lên trong thế thiếu người và họ đã bộc lộ sai lầm. Phút 90+1, Segovia phối hợp với Suarez, trước khi dứt điểm tung lưới Orlando City, ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Miami.

Như vậy, Inter Miami đã lọt vào trận chung kết Leagues Cup. Đối thủ của họ là đội thắng ở cặp Seattle Sounders và LA Galaxy. Trong quá khứ, Inter Miami từng một lần lên ngôi ở giải đấu này vào năm 2023.