Liên tục cần trị liệu y tế, Djokovic vẫn thắng nhanh tại US Open

Sau một tuần mở màn đầy khó khăn với những lo ngại về thể chất và các trận đấu căng thẳng, Novak Djokovic đã dễ dàng đánh bại tay vợt người Đức Jan-Lennard Struff với tỷ số 6-3, 6-3, 6-2 chỉ trong 1 giờ 49 phút. Chiến thắng này giúp Djokovic tiến vào tứ kết Flushing Meadows lần thứ 14 trong sự nghiệp.

"Tôi không biết mình sẽ có thêm bao nhiêu trận đấu nữa, vì vậy rõ ràng mỗi trận đấu đều rất đặc biệt và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây tối nay", Djokovic chia sẻ sau một buổi tối thi đấu khác tại sân vận động Arthur Ashe (theo giờ địa phương).

Chuyên gia Sniteman xoa bóp vai giúp Djokovic (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn suôn sẻ với tay vợt 38 tuổi. Djokovic một lần nữa phải nhờ đến sự chăm sóc của chuyên gia vật lý trị liệu Clay Sniteman của ATP. Sau set đầu tiên, Sniteman đã thực hiện các động tác trị liệu ở vùng giữa vai phải và cổ của Djokovic. Sau set thứ hai, ông tiếp tục massage cẳng tay phải cho nhà vô địch bốn lần US Open.

Dù vậy, bất kỳ vấn đề nào cũng không thể cản trở lối chơi của tay vợt đã giành 100 danh hiệu này. Struff bước vào trận đấu với phong độ cao sau những chiến thắng liên tiếp trước Holger Rune và Frances Tiafoe, nhưng anh đã không thể tái hiện lối chơi tấn công áp đảo đó trước Djokovic.

Theo thống kê, Djokovic hiện đã có 30 chiến thắng trong mùa giải này. Anh bẻ giao bóng 6 lần và thi đấu hiệu quả ở mọi khía cạnh, gây đủ áp lực lên Struff để buộc tay vợt người Đức phải mắc lỗi, đồng thời tận dụng những cú giao bóng để tránh gặp rắc rối trong các game giao bóng của chính mình.

"Giao bóng tốt chắc chắn sẽ giúp ích. Tôi nghĩ mình đã có màn trình diễn giao bóng tuyệt vời ở vòng trước và cả tối nay nữa. Tôi vừa xem số liệu thống kê, tôi đã giao bóng tốt hơn một trong những tay vợt có nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhất giải đấu năm nay, nên đó là một thống kê tuyệt vời. Rõ ràng điều đó giúp tôi dễ dàng hơn trên sân đấu. Có lẽ tôi không cần phải tập luyện chăm chỉ hay làm việc nhiều hơn mức cần thiết", Djokovic nói.

Djokovic gặp khó khăn về thể chất nhưng vẫn liên tục tiến bước tại US Open (Ảnh: Getty).

Djokovic đang dẫn trước với tỷ số 10-0 khi bước vào trận tứ kết với hạt giống số 4 Taylor Fritz. Tay vợt người Mỹ cũng đã giành chiến thắng với số set tối thiểu ở vòng bốn, anh đánh bại hạt giống số 21 Tomas Machac chỉ sau 1 giờ 38 phút.

Hai ngôi sao trong Top 10 trên bảng xếp hạng ATP đã không gặp nhau kể từ giải Rolex Shanghai Masters năm ngoái. Djokovic đã thắng 23 trong số 26 set mà hai người đã thi đấu.