Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về lệnh cấm với Đặng Thị Hồng

“Các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Do đó, các vận động viên (VĐV) không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác”, VFV thông báo trong sáng 12/9.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu các giải trong nước (Ảnh: FIVB).

Trước đó, tại giải U21 nữ vô địch thế giới, VĐV Đặng Thị Hồng bị FIVB loại khỏi giải vì lý do “không đủ điều kiện thi đấu”, ngoài ra đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận ở vòng bảng (có VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu), dẫn đến việc thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh mất tấm vé vào vòng 16 đội.

Dù tới thời điểm này VFV vẫn chưa rõ lý do vì sao Đặng Thị Hồng bị loại, tuy nhiên theo đúng quy định, khi VĐV này bị FIVB cấm thi đấu, cũng sẽ không được tham dự các giải đấu trong nước.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nhận thêm bất cứ thông báo nào từ phía FIVB. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã có 2 văn bản trao đổi với FIVB, và vẫn đang chờ họ trả lời".

Đặng Thị Hồng thuộc biên chế CLB Thái Nguyên (thi đấu tại hạng A1 toàn quốc), hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Ngân hàng Công thương theo dạng hợp đồng cho mượn.

Chủ công 19 tuổi giúp đội bóng ngành ngân hàng đạt thành tích tốt tại vòng 1 vô địch quốc gia, Cúp Hoa Lư và Cúp Hùng Vương hồi đầu năm. Tuy nhiên, với lệnh cấm của VFV, Đặng Thị Hồng sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” cho tới khi nhận quyết định mới.

Liên quan tới vấn đề kiểm tra giới tính được cho là có liên quan tới một số VĐV Việt Nam thời gian qua, VFV khẳng định từ năm 2026 các VĐV nằm trong diện nghi ngờ về giới tính sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, bên cạnh đó VĐV của đội tuyển cũng được Ban tổ chức các giải đấu quốc tế kiểm tra về tư cách thi đấu khi đăng ký danh sách.

“Việc xác định rối loạn giới tính cho VĐV để tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu chính thức của Việt Nam sẽ thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của FIVB, các đơn vị chức năng và các điều kiện đảm bảo tính chính xác cho việc xác định này, được thực hiện bắt đầu từ năm 2026.

Các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games được kiểm tra tư cách theo đúng quy định của Ban tổ chức SEA Games và hướng dẫn của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam”, VFV thông báo.