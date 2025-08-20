Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan, sẵn sàng cho giải thế giới

Dù chuyến bay khởi hành dự kiến vào lúc 10h30, nhưng các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt từ rất sớm để làm thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Theo ghi nhận, tinh thần các vận động viên (VĐV) rất thoải mái, hào hứng trước giải đấu lớn nhất được tham dự.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thoải mái tâm lý trước giải thế giới (Ảnh: VFV).

Trước ngày lên đường sang Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chia tay đối chuyền Nguyễn Bích Tuyền. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ có 13 VĐV tham dự giải vô địch thế giới.

Về quyết định chia tay đội tuyển, Bích Tuyền chia sẻ: “Đó không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV. Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng.

Tôi cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tôi tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng".

"Để bảo vệ bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới", Bích Tuyền khẳng định.

Toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu ở Thái Lan (Ảnh: VFV).

Với việc Bích Tuyền không thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị ảnh hưởng lớn tới sức mạnh. Tay đập sinh năm 2000 là người ghi điểm chủ lực ở đội tuyển. Gần nhất, trong chiến thắng lịch sử trước Thái Lan ở chặng 2 SEA V-League 2025, cô ghi tới 45 điểm.

Sau khi tới Bangkok (Thái Lan), thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt di chuyển tới Phuket, có 3 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp Ba Lan, vào lúc 20h30 ngày 23/8.