Ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản lý giải về màn xin lỗi “gây bão” mạng xã hội

Trong không khí lễ hội của trận đấu All Star SV League diễn ra tại Kobe ngày 1/2, Yuji Nishida đã vô tình tạo nên một khoảnh khắc đi vào lịch sử giải đấu, nhưng không phải bằng một cú đập bóng sấm sét mà là bằng một màn xin lỗi đầy ấn tượng.

Màn xin lỗi gây bão mạng của ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản (Ảnh: CMH).

Sự cố xảy ra trong phần thử thách giao bóng giữa giờ. Cú phát bóng đầy uy lực bằng tay trái của Nishida đi chệch hướng và găm thẳng vào lưng một nữ trọng tài đang ngồi sát đường biên. Dù vị trọng tài không gặp chấn thương, nhưng Nishida đã ngay lập tức thể hiện sự hối lỗi theo cách mà không ai ngờ tới.

Thay vì chỉ tiến lại hỏi thăm, ngôi sao sinh năm 2000 đã thực hiện cú trượt dài trên sàn đấu bằng bụng, hai tay ép sát người và úp mặt xuống sàn. Hành động này gợi liên tưởng đến nghi thức "Dogeza", cách thể hiện sự hối lỗi sâu sắc nhất trong văn hóa Nhật Bản, nhưng được biến tấu đầy hài hước.

Ngay sau đó, anh tiếp tục quỳ gối, chắp tay cúi đầu liên tục khiến cả khán đài bùng nổ trong tiếng cười và những tràng pháo tay khích lệ.

Ngay sau khi đoạn video về màn xin lỗi này thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, tối 2/2, Nishida đã có những chia sẻ đầy thú vị trên trang cá nhân. Anh thừa nhận mình đã tái hiện lại cảnh tượng trong bộ truyện tranh Manga và Anime bóng chuyền nổi tiếng Haikyuu.

"Tôi thật sự bất ngờ trước phản ứng từ nhiều quốc gia. Tôi xin lỗi nữ trọng tài vì đã kiểm soát bóng không tốt. Tôi đã mang Haikyuu đến đời thực và hy vọng mọi người đã có một ngày vui vẻ", Nishida viết.

Dù tạo ra khoảnh khắc giải trí cực cao, nhưng trên khía cạnh chuyên môn, Nishida vẫn chứng minh tại sao anh là "linh hồn" của bóng chuyền Nhật Bản. Ngôi sao 26 tuổi đã thi đấu bùng nổ, giúp đội nhà giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 và cá nhân anh cũng giành danh hiệu vận động viên hay nhất trận đấu.

Yuji Nishida là ngôi sao hàng đầu của Nhật Bản (ẢNh: FBNV).

Yuji Nishida không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Nhật Bản cũng như thế giới. Ra mắt giải chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi, anh nhanh chóng trở thành đối chuyền hàng đầu thế giới với sức bật khủng khiếp và những cú giao bóng trứ dan".

Nishida chính là trụ cột đưa đội tuyển Nhật Bản xếp hạng 7 tại hai kỳ Olympic liên tiếp (Tokyo 2020 và Paris 2024) và đặc biệt là tấm huy chương bạc Nations League 2024. Năm 2023, anh cũng cùng đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản vô địch giải châu Á.