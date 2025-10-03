Lịch thi đấu của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á

Lịch thi đấu U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 6/1/2026 17h30 U23 Việt Nam - U23 Jordan 9/1/2026 20h U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan 12/1/2026 22h30 U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia

Theo kết quả bốc thăm giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm chung bảng với chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Nhìn chung, đây là bảng đấu vừa tầm với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam sẽ thi đấu giải vòng chung kết giải U23 châu Á vào tháng 1/2026 (Ảnh: Minh Quân).

Cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam không hề nhỏ. Bởi ngoài chủ nhà U23 Saudi Arabia, các đối thủ còn lại đều không vượt quá tầm của “Rồng vàng”.

Cần nhấn mạnh rằng, trong hai lần gần nhất tham dự giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đều giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Chúng ta là một trong những đội bóng thi đấu thành công trong lịch sử giải đấu này. Trong đó, chiến tích đáng khen nhất của U23 Việt Nam là giành ngôi á quân ở giải đấu vào năm 2018.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải U23 châu Á gặp U23 Jordan vào lúc 17h30 ngày 6/1. Sau đó, tới ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Tới lúc 22h30 ngày 12/1, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ đụng độ với đội chủ nhà Saudi Arabia.

U23 Việt Nam muốn chứng tỏ mình ở giải châu Á (Ảnh: Minh Quân).

U23 Việt Nam khá tự tin trước thềm giải đấu. Trong năm qua, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp sau khi hạ gục chủ nhà U23 Indonesia trong trận chung kết. Vào tháng 12 năm nay, toàn đội sẽ chinh chiến ở đấu trường SEA Games 33, giải đấu được xem là bước đệm để đội bóng tham dự giải châu Á.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6-24/2014 tại Saudi Arabia. Hai đội bóng dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Giải U23 châu Á năm nay không có tính chất quyết định tới tấm vé tham dự Olympic như giải đấu cách đây 2 năm.