Lịch sử đối đầu: Bóng đá Việt Nam từng có những trận thắng để đời trước UAE

Ở các kỳ giải U23 châu Á, U23 UAE từng thắng U23 Việt Nam ở vòng bảng giải đấu này năm 2016, tại Qatar. Dưới thời HLV Toshiya Miura (người Nhật Bản), U23 Việt Nam từng chơi rất hay trước U23 UAE ở giải U23 châu Á cách đây đúng 10 năm.

Hai ngôi sao tài hoa bậc nhất của bóng đá nội thời điểm đó là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh ghi bàn cho U23 Việt Nam, nhưng chung cuộc chúng ta vẫn thua 2-3.

U23 UAE không quá vượt trội so với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

4 năm sau đó, tại giải U23 châu Á 2020 và cũng ở vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo (người Hàn Quốc) cầm hòa U23 UAE 0-0, trong trận đấu diễn ra tại Buriram (Thái Lan).

Cũng ở cấp độ U23, đội tuyển Olympic (U23+3) của HLV Park Hang Seo thua Olympic UAE trong trận tranh huy chương đồng Asiad năm 2018 tại Indonesia. Hai bên hòa nhau 1-1 trong giờ thi đấu chính thức (Văn Quyết ghi bàn cho Olympic Việt Nam), chúng ta thua 3-4 ở loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, nếu tính rộng ra ở cấp độ các đội tuyển, nếu chỉ tính trong các giải đấu chính thức, bóng đá Việt Nam từng có những chiến thắng để đời trước các đội tuyển UAE.

Một trong những trận thắng đẹp nhất chính là chiến thắng 1-0 của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiến Linh là người có cú sút xa tuyệt đẹp, ghi bàn duy nhất trong trận đấu diễn ra ngày 14/11/2019, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là chiến thắng tạo cảm hứng và mở ra cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo. Đó là kỳ vòng loại World Cup mà đội tuyển Việt Nam tiến xa nhất trong lịch sử, tính cho đến thời điểm này.

Cũng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển UAE 2-0 tại vòng đấu bảng Asian Cup 2007. Đấy vẫn là trận đấu trên sân Mỹ Đình, vào ngày 9/7/2007.

Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh là tác giả của những bàn thắng ghi cho đội tuyển Việt Nam, góp phần đưa đội bóng của HLV Alfred Riedl (người Áo) vào tứ kết. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup.

Cầu thủ Việt Nam có kỷ luật chiến thuật tốt hơn hẳn cầu thủ UAE (Ảnh: AFC).

Còn ở cấp độ U20, tại giải U20 châu Á năm 2016, giải đấu mà đội tuyển U20 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự World Cup U20, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó từng cầm hòa U20 UAE 1-1 ở vòng đấu bảng.

Người ghi bàn cho U20 Việt Nam vào ngày 17/10/2016, tại Bahrain, là tiền vệ Hồ Minh Dĩ. Nhờ trận hòa này, U20 Việt Nam xếp trên U20 UAE, đẩy đối thủ vào cảnh bị loại. Trong khi đó, chúng ta giành vé vào tứ kết rồi thắng tiếp chủ nhà U20 Bahrain ở giai đoạn knock-out, để giành vé dự World Cup U20 năm 2017.

Những kết quả trên chỉ ra rằng nền bóng đá UAE dù nhỉnh hơn nền bóng đá Việt Nam, nhưng khoảng cách giữa đôi bên vẫn là khoảng cách mà chúng ta có thể san lấp, trong một ngày các cầu thủ Việt Nam đạt phong độ tốt, có chiến thuật thi đấu hợp lý.

So với các đội bóng cùng khu vực Tây Á, cầu thủ UAE không quá mạnh mẽ, cao lớn như cầu thủ Iran, Iraq, họ cũng không quá nhanh nhẹn, khéo léo như cầu thủ Saudi Arabia.

Chính vì thế, cầu thủ Việt Nam vẫn có thể bắt kịp, thậm chí vượt qua cầu thủ UAE trong những trận đấu cụ thể, nếu chúng ta phát huy tốt điểm mạnh rõ rệt của chúng ta so với họ là kỷ luật chiến thuật và độ tinh quái trong lối chơi.