Lewandowski toả sáng giúp Barcelona bám đuổi Real Madrid

Hành quân đến sân của Real Oviedo, Barcelona tung ra sân đội hình thiên về tấn công với các ngôi sao Olmo, Raphinha, Rashford, Torres. Tài năng trẻ Lamine Yamal và Lewandowski ngồi trên ghế dự bị.

Lewandowski toả sáng trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Getty).

Barcelona làm chủ hoàn toàn thế trận, kiểm soát bóng đến 78%, tuy nhiên Real Oviedo mới là đội có bàn thắng trước ở phút 33 nhờ công của Reina sau sai lầm của thủ thành Garcia ở phút 33.

Bế tắc ở hiệp 1, Barcelona gia tăng áp lực ở hiệp 2. Phút 56, những nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp bằng bàn gỡ của trung vệ Garcia với pha ra chân cận thành, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

Đoàn quân HLV Hansi Flick không ngừng gia tăng áp lực và ở phút 70, tiền vệ De Jong chuyền như đặt từ ngoài vòng cấm để Lewandowski bật cao đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1.

Barcelona tiếp tục đứng thứ hai ở La Liga với 16 điểm (Ảnh: Getty).

Mọi hy vọng của Real Oviedo chấm dứt ở phút 88, khi Rashford đá phạt góc tốt, tạo điều kiện cho trung vệ Araujo đánh đầu hiểm hóc tung lưới Oviedo, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Đánh bại Real Oviedo 3-1, Barcelona tiếp tục đứng thứ hai La Liga với 16 điểm/6 trận. Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng ở giải năm nay và dẫn đầu với 18 điểm tuyệt đối.

Đội hình thi đấu

Real Oviedo: Escandell, Ahijado, Bailly, Carmo, Abdel Rahim, Dendoncker, Reina, Chaira, Hassan, Cazorla, Rondon.

Bàn thắng: Reina (33').

Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, Casado, Olmo, Raphinha, Rashford, Torres.

Bàn thắng: Garcia (56'), Lewandowski (70'), Araujo (88').