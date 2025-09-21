Mbappe lập công, Real Madrid tiếp tục toàn thắng ở La Liga

Tiếp đón đối thủ yếu Espanyol, Real Madrid tung ra sân đội hình thiên về tấn công. Tài năng trẻ Gonzalo Garcia được sát cánh trên hàng công bên cạnh Vinicius và Mbappe. Real Madrid ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc nhờ lợi thế sân nhà.

Mbappe tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Sức ép liên tục của Real Madrid được cụ thể hóa ở phút 22, trung vệ Militao bất ngờ tung ra cú sút xa trái phá ở ngoài vòng cấm tung lưới Espanyol, mở tỷ số trận đấu.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, Real Madrid tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ lại dứt điểm khá vô duyên.

Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh trước đội bóng xứ Catalonia. Phút 47, Mbappe sút xa vào góc gần khiến thủ môn Dmitrovic bất ngờ, nhân đôi cách biệt lên 2-0 và đảm bảo chiến thắng cho “Kền kền trắng”.

Real Madrid duy trì mạch toàn thắng ở La Liga (Ảnh: Getty).

Real Madrid chơi chậm nhưng họ vẫn kiểm soát tốt thế trận ở những phút còn lại. Trong khi đó, Espanyol dù rất nỗ lực nhưng họ thiếu sắc sảo trong tấn công và không thể tiếp cận cầu môn của Courtois.

Đánh bại Espnayol 2-0 trên sân Bernabeu, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu La Liga với 15 điểm và họ là đội duy nhất duy trì mạch toàn thắng kể từ đầu giải.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Asencio, Alvaro Carreras, Valverde, Tchouameni (Camavinga 90'), Mastantuono (Diaz 77'), Vinicius (Rodrygo 77'), Gonzalo Garcia (Guler 61'), Mbappe (Bellingham 89').

Bàn thắng: Militao (22'), Mbappe (47').

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Urko Gonzalez, Lozano (Jofre Carreras 63'), Puado (Kike Garcia 77'), Exposito (Koleosho 63'), Dolan (Pickel 63'), Roberto Fernandez (Roca 84').