Jannik Sinner vào tứ kết Paris Masters, tiến gần ngôi số một thế giới

Lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết Paris Masters, Sinner không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn thắp lên hy vọng giành lại ngôi số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Trong trận đấu kéo dài 86 phút, Sinner đôi lúc di chuyển thận trọng và duỗi chân phải, nhưng không cần đến sự can thiệp y tế. Hạt giống số 2 đã thể hiện phong độ ấn tượng với 12 điểm winner và chỉ hai lỗi đánh hỏng trong set đầu tiên. Bước sang set thứ hai, Sinner nhanh chóng bẻ giao bóng của Cerundolo chỉ sau 10 phút, với cú thuận tay quyết định ở break-point thứ hai, từ đó bứt phá đến chiến thắng.

Jannik Sinner lần đầu vào tứ kết Paris Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi đã dẫn trước hai lần nhờ break ở set đầu tiên nhưng không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Tôi đã đặt mình vào một tình huống không dễ dàng, nhưng tôi hài lòng với cách mình kết thúc trận đấu và cảm thấy tốt hơn nhiều. Hy vọng điều này sẽ giúp tôi tự tin hơn để bắt đầu ngày mai một cách tốt đẹp. Hy vọng tôi có thể hồi phục thể lực, đó là ưu tiên hàng đầu của tôi. Hôm nay là một trận đấu tuyệt vời và màn trình diễn của tôi cũng rất tuyệt vời”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt người Ý đầu tiên lọt vào tứ kết ở cả 9 giải ATP Masters 1000. Tay vợt 24 tuổi này đã từng vô địch Masters 1000 tại Miami, Canada, Cincinnati và Thượng Hải.

Sinner đang dẫn trước Cerundolo 4-2 trong loạt trận đối đầu, anh đã giành chiến thắng trong 23 trận đấu trong nhà gần nhất. Tay vợt người Ý đang nuôi hy vọng tận dụng thất bại sớm của Carlos Alcaraz tại Paris để giành vị trí số một thế giới. Sinner có thể trở lại vị trí dẫn đầu vào thứ hai tới nếu anh có thể nâng cao danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong mùa giải này.

Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là Ben Shelton, người đã đánh bại Andrey Rublev với tỷ số 7-6(6), 6-3. Shelton và Sinner cũng sẽ cùng tranh tài tại Nitto ATP Finals vào tháng tới. Shelton từng đánh bại Sinner tại Thượng Hải năm 2023 nhưng đã thua sáu lần gặp nhau tiếp theo, không thắng một set nào. Tay vợt người Mỹ hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi trận thất bại sau trận đấu ở Paris.

Trong một diễn biến khác, Daniil Medvedev vẫn giữ vững vị trí trong cuộc đua giành vé vào ATP Finals với chiến thắng khó khăn 3-6, 7-6(5), 6-4 trước Lorenzo Sonego. Tay vợt 29 tuổi đang xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin, anh phải giành chức vô địch tại Paris mới có cơ hội tranh tài tại Turin vào tháng tới.

Đương kim vô địch Zverev đã có mặt tại tứ kết (Ảnh: Getty).

Medvedev đã giành được danh hiệu đầu tiên sau 882 ngày vào tháng 10 tại Almaty, sau khi lọt vào bán kết tại Bắc Kinh và Thượng Hải trong những tuần gần đây. Bước vào vòng tứ kết Masters 1000 thứ 25, Medvedev sẽ đối đầu với Alexander Zverev.

Tay vợt người Đức Zverev đã loại hạt giống số 15 Alejandro Davidovich Fokina với tỷ số 6-2, 6-4 để tiến vào vòng trong. Zverev đã thi đấu áp đảo trong suốt trận đấu với tay vợt người Tây Ban Nha, người đã để thua trong trận chung kết Basel hôm chủ nhật.

Zverev là đương kim vô địch tại Paris và đang theo đuổi danh hiệu Masters 1000 thứ 8 vào cuối tuần này. Medvedev đang dẫn trước Zverev 14-7 trong loạt trận đối đầu và đã thắng 5 lần gặp nhau gần nhất. Chiến thắng gần nhất của tay vợt số 3 thế giới trước Medvedev là tại Cincinnati năm 2023.