Bố của Yamal bức xúc, khẳng định năm sau con trai sẽ giành Quả bóng vàng

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 đã khép lại với chiến thắng xứng đáng thuộc về Ousmane Dembele (PSG). Tuy nhiên, cái tên gây chú ý không kém là tài năng trẻ Lamine Yamal (Barcelona) khi anh đã về nhì và suýt chút nữa làm nên lịch sử ở tuổi 18.

Khoảnh khắc Dembele nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng 2025 (Ảnh: Getty).

Sau lễ trao giải Quả bóng vàng 2025, ông Mounir Nasraoui, bố của tài năng trẻ Lamine Yamal, đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trước truyền thông. Ông không giấu được sự thất vọng và cho rằng kết quả này đã gây ra "tổn thương tinh thần nghiêm trọng" cho con trai mình.

"Đây không phải là một vụ cướp, tôi sẽ không dùng từ đó. Nhưng tôi nghĩ đây là nỗi đau đớn tột cùng về mặt đạo đức đối với một con người”, ông Nasraoui phát biểu.

Lamine Yamal đã cùng 20 thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết, bao gồm cả bố Nasraoui, tới dự lễ trao giải tại nhà hát Chatelet (Paris, Pháp) vào rạng sáng 23/9 theo giờ Việt Nam. Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc ăn mừng lớn tại Pháp nếu giành được danh hiệu Quả bóng vàng cao quý nhất.

Tuy nhiên, mọi kỳ vọng đã tan biến khi anh chỉ nhận được Quả bóng bạc, xếp sau người chiến thắng Ousmane Dembele. Đây là một kết quả đầy tiếc nuối cho tài năng trẻ của Barcelona.

Sau khi kết quả Quả bóng vàng 2025 được công bố, Yamal đã thể hiện sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp đáng nể. Mặc dù chỉ về nhì, anh vẫn tiến đến ôm và chúc mừng người chiến thắng Ousmane Dembele.

Yamal cũng không ra về tay trắng trong buổi lễ. Anh đã lần thứ 2 liên tiếp giành được Kopa Trophy, giải thưởng danh giá dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới, khẳng định vị thế của mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất hiện nay.

Lamine Yamal phát biểu khi nhận Kopa Trophy (Ảnh: Getty).

Với giải thưởng không kém phần cao quý này, Yamal đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Kopa Trophy. Thành tích này đã phá vỡ chu kỳ "mỗi năm một chủ nhân" kể từ khi giải thưởng dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới được tạp chí France Football trao lần đầu tiên vào năm 2018.

Bên cạnh đó, chiến thắng của Yamal cũng nối dài sự thống trị của Barcelona ở hạng mục này. Với 4 danh hiệu qua 7 lần tổ chức, Barcelona đã khẳng định vị thế là "lò" đào tạo cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, với những cái tên nổi bật như Pedri (2021), Gavi (2022) và giờ là Yamal (2024, 2025).