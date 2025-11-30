Lamine Yamal tỏa sáng rực rỡ, Barcelona chiếm ngôi đầu của Real Madrid

Barcelona thực hiện khá nhiều thay đổi khi đón tiếp Alaves trên sân nhà ở vòng 14 La Liga. Trung vệ trẻ Gerard Martin được sử dụng đá chính, đá cặp với Cubarsi. Trong khi đó, Eric Garcia được bố trí thi đấu hậu vệ phải. Ở hàng tiền vệ, cặp đôi trẻ tuổi Casado và Bernal ra sân ngay từ đầu. Trên hàng công, Raphinha lần đầu đá chính sau khi trở lại từ chấn thương.

Yamal đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Barcelona ngược dòng hạ gục Alaves (Ảnh: Getty).

Ngay ở giây thứ 45 của trận đấu, Barcelona đã bị dội gáo nước lạnh. Từ pha phạt góc, Marc Casado phá bóng lỗi, tạo điều kiện cho Pablo Ibanez dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Joan Garcia, mở tỷ số cho Alaves.

Sau bàn thua sớm, Barcelona vùng lên mạnh mẽ. Họ chỉ mất 9 phút để có bàn thắng gỡ hòa. Từ pha căng ngang của Raphinha, Dani Olmo băng vào nhưng dứt điểm hụt. Yamal đã có mặt đúng lúc để sút tung lưới Alaves, san bằng tỷ số 1-1.

Hàng thủ Barcelona thi đấu không thực sự tốt trong trận đấu này khi có một vài tình huống xử lý thiếu chắc chắn. Phút 24, thủ thành Joan Garcia đã có pha cản phá xuất thần sau cú đệm bóng cận thành của Otto.

Ngay sau tình huống chết hụt này, Barcelona đã có bàn thắng. Từ tình huống giống hệt bàn mở tỷ số, Raphinha thoát xuống, thực hiện đường chuyền cho Dani Olmo băng vào dứt điểm một chạm tung lưới Alaves, nâng tỷ số lên 2-1.

Cuối hiệp 1, Yamal có cơ hội không thể thuận lợi hơn khi băng xuống trống trải. Cầu thủ 18 tuổi đã làm động tác giả loại bỏ thủ môn của Alaves nhưng lại sút bóng trúng cột dọc một cách khó tin.

Sang hiệp 2, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Phút 57, Lewandowski thực hiện cú đánh đầu cận thành trúng vị trí thủ môn Sivera. Phút 65, Yamal cứa lòng vọt xà ngang trong gang tấc. Phút 71, Olmo lại dứt điểm thiếu chính xác trong tình thế thuận lợi.

Dani Olmo (giữa) đóng góp cú đúp cho Barcelona (Ảnh: Getty).

Alaves cũng một vài lần đẩy hàng thủ Barcelona vào thế chống đỡ. Rất may, hàng phòng ngự của Los Blaugrana vẫn duy trì được sự tỉnh táo và có những tình huống can thiệp kịp thời.

Phải tới phút 90+3, người hâm mộ trên sân Camp Nou mới có thể thở phào khi Yamal thực hiện đường chọc khe cho Olmo băng xuống dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barcelona.

Với kết quả này, đội bóng xứ Catalunya đã tạm thời vượt qua Real Madrid để chiếm ngôi đầu bảng với 34 điểm sau 14 trận, hơn đại kình địch 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đội hình xuất phát

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martín, Balde; Marc Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez; Denis Suárez, Calebe, Rebbach; Lucas Boyé.