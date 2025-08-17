Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona thắng tưng bừng ở trận mở màn La Liga

Trước đối thủ yếu hơn, Barcelona không gặp nhiều khó khăn để áp đặt trận đấu. Ngay phút thứ 7, Lamine Yamal đã có pha bấm bóng tinh tế để Raphinha đánh đầu chính xác hạ thủ môn Roman, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Lamine Yamal tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Barcelona (Ảnh: Getty).

Mallorca cũng có cơ hội ở phút 21 nhưng cú dứt điểm của Muriqi đi thẳng vào vị trí của Joan Garcia. Hai phút sau, Raillo bị bóng đập vào đầu và ngã xuống đất nhưng trọng tài không cho dừng trận đấu.

Barcelona cướp được bóng và tổ chức tấn công, Ferran Torres tung cú sút từ ngoài vòng cấm và nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Barcelona. Trận đấu gần như an bài và các cầu thủ Mallorca phản ứng dữ dội quyết định không cắt còi của trọng tài Jose Luis Munuera.

Tiền vệ Manu Morlanes nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng và 11 phút sau, anh bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng thô bạo với Lamine Yamal. Đến phút 39, Muriqi ham bóng đá vào mặt thủ môn Joan Garcia và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Mallorca chỉ còn 9 người trên sân và họ gần như chỉ biết phòng ngự co cụm. Tranh cãi xảy ra ở cuối hiệp 1 khi Raphinha có pha vào bóng ác ý với cầu thủ đội chủ nhà, tuy nhiên trọng tài Jose Luis Munuera không thổi phạt.

Trọng tài Jose Luis Munuera có nhiều quyết định thiên vị Barcelona (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, Barcelona chơi chậm nhưng họ vẫn có những cơ hội, điển hình là cú sút đưa bóng đập cột dọc của Dani Olmo ở phút 59. Hai phút sau, HLV Hansi Flick tung Marcus Rashford vào sân nhưng cựu cầu thủ Man Utd không để lại nhiều dấu ấn.

Ở phút bù giờ cuối cùng, Lamine Yamal khép lại ngày thi đấu thăng hoa với cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Hansi Flick giành 3 điểm có phần may mắn nhờ quyết định ưu ái của trọng tài ở ngày mở màn La Liga 2025-26.

Đội hình thi đấu

Mallorca: Roman, Morey, Raillo, Valjent, Mojica, Sanchez, Morlanes, Asano, Darder, Torre, Muriqi.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Lopez, Yamal, Raphinha, Torres.

Bàn thắng: Raphinha (7'), Ferran Torres (23'), Yamal (90+4').