Lamine Yamal dính chấn thương không thể chữa khỏi

Pubalgia, hay còn gọi là thoát vị thể thao, là một chấn thương dai dẳng và phổ biến, thường xuyên đeo bám các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Chấn thương này xảy ra khi nhóm cơ vùng bụng dưới và háng bị kéo căng quá mức, dẫn đến tình trạng đau nhức kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thi đấu.

Lamine Yamal gặp khó khăn trước các cầu thủ Real Madrid (Ảnh: Getty).

Tình trạng sức khỏe của Yamal hiện tại đang khiến ban huấn luyện và người hâm mộ Barcelona đứng ngồi không yên. Thần đồng người Tây Ban Nha đã phải vắng mặt trong 5 trận đấu của đội bóng xứ Catalan trên mọi đấu trường vì chấn thương dai dẳng.

Mặc dù cầu thủ 18 tuổi đã nén đau để trở lại trong trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid vào hôm 26/10, tuy nhiên Yamal vẫn nhiều lần nhăn nhó trên sân vì bị cơn đau hành hạ.

Giải thích về chấn thương của Yamal, chuyên gia vật lý trị liệu của Barcelona, Lluis Puig cho biết: "Trước hết, chúng ta phải nói triệu chứng Pubalgia không phải là chấn thương cơ thông thường mà là sự thay đổi ở vùng dưới bụng, nơi các nhóm cơ khác nhau hội tụ.

Chấn thương này có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, bao gồm cả tư thế khi vận động và một số cơ của Yamal đã thay đổi theo quá trình phát triển. Đây là một chấn thương khó điều trị.

Nó đặc trưng bởi cơn đau khiến khả năng di chuyển và sút bóng của cầu thủ giảm gần 50%, chính xác là những gì chúng ta đã thấy trong trận Siêu kinh điển".

Các bác sĩ của Barcelona bày tỏ sự lo ngại sâu sắc vì tình trạng này có thể trở thành một vấn đề mãn tính và kéo dài suốt sự nghiệp của Yamal. Họ buộc phải lập tức xây dựng một kế hoạch kiểm soát đặc biệt nhằm theo dõi sát sao cường độ thi đấu và tập luyện, đảm bảo cho tiền đạo của Barcelona không bị quá tải.

Chấn thương của Yamal được chẩn đoán không thể chữa trị dứt điểm (Ảnh: Getty).

Mùa giải này, Yamal đang thể hiện phong độ khá ấn tượng. Anh ghi 2 bàn và có 5 kiến tạo chỉ sau 6 trận ở La Liga, tiếp tục chứng minh mình là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV Hansi Flick.

Ngôi sao trẻ sinh năm 2007 cũng đã giành 2 danh hiệu La Liga cùng Barcelona và vô địch Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Chấn thương của Yamal là thử thách lớn cho ngôi sao này cũng như CLB Barcelona. Nếu không kiểm soát tốt, tài năng trẻ 18 tuổi sẽ đứng trước nguy cơ tái phát chấn thương thường xuyên, kịch bản từng làm đình trệ sự nghiệp nhiều ngôi sao lớn.

Trong giai đoạn cuối năm với lịch thi đấu dày đặc, Barcelona buộc phải hành động cực kỳ thận trọng để bảo vệ "viên ngọc quý" của mình. Sự cẩn trọng tối đa là yêu cầu bắt buộc để Yamal phát triển bền vững, tránh nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn.