HLV Barca vạch trần vụ Tây Ban Nha ép Yamal uống thuốc giảm đau thi đấu

Trước trận đấu với Valencia tại vòng 4 La Liga, HLV Flick của Barcelona không giấu nổi sự bức xúc: "Yamal đã lên tuyển trong tình trạng bị đau. Họ cho cậu ấy uống thuốc giảm đau để vào sân, chơi hơn 70 phút mỗi trận, dù Tây Ban Nha đều dẫn trước ba bàn. Giữa các trận, Yamal không tập được buổi nào. Đó không phải cách chăm sóc cầu thủ”.

Yamal nhiều khả năng sẽ không thể ra sân cùng Barcelona trong trận mở màn Champions League (Ảnh: Getty).

Sức khỏe của Yamal đang là một mối lo ngại lớn khi anh trở lại Barcelona với chấn thương vùng háng. Sau hai trận đấu với Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, tài năng trẻ này đã phải tập luyện riêng trong phòng gym suốt cả tuần để giảm đau, nhưng tình hình không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Theo tờ AS, Yamal gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Barcelona tới sân St James Park của Newcastle vào ngày 18/9. Đây là một tổn thất lớn đối với Barcelona, khi mùa giải trước tiền đạo 18 tuổi là một trong những nhân tố quan trọng nhất nơi hành lang cánh phải.

Sự vắng mặt của tài năng trẻ này chắc chắn sẽ gây ra không ít cơn đau đầu cho HLV Hansi Flick trong việc xây dựng phương án tấn công.

Mùa này, Yamal đã ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn sau 3 vòng đấu tại La Liga, đồng thời anh cũng có thêm 3 pha kiến tạo nữa trong hai chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc phải thi đấu với cường độ cao và liên tục đã khiến tài năng trẻ này đối mặt nguy cơ quá tải và chấn thương.

Ngoài sự thiếu vắng của Yamal, đội hình HLV Flick còn không có sự phục vụ của tiền vệ Frenkie de Jong do chấn thương khi trở về tuyển Hà Lan. Gavi và Alejandro Balde vẫn đang trong quá trình điều trị.

Yamal đóng vai trò chủ lực trong đội hình HLV Hansi Flick (Ảnh: Getty).

Giữa lúc khó khăn, một tia hy vọng được thắp lên cho đội bóng xứ Catalonia khi tiền vệ trẻ Marc Bernal đã chính thức có tên trong danh sách thi đấu, đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm ròng rã điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước.

Barcelona đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với thành tích 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đoàn quân HLV Flick sẽ tiếp đón Valencia trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 4 vào lúc 2h ngày 15/9.