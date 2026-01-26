Lamine Yamal lập siêu phẩm, Barcelona trở lại ngôi đầu bảng

Tiếp đón Real Oviedo trên sân nhà Nou Camp, Barcelona có lợi thế nhất định để giành trọn 3 điểm. HLV Hansi Flick tung ra sân bộ tứ tấn công gồm Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Lewandowski.

Barcelona thắng tưng bừng Oviedo 2-0 nhờ sự bùng nổ ở hiệp 2 (Ảnh: Reuters).

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội bóng xứ Catalonia thi đấu khá nhạt nhòa và hầu như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của Oviedo.

Raphinha và Yamal bị kèm chặt, còn Lewandowski hiếm hoi được tiếp bóng. Đội chủ nhà chơi thiếu mạch lạc, trong khi Real Oviedo thi đấu đầy chủ động với lối chơi pressing (gây áp lực) tầm cao và sẵn sàng phạm lỗi.

Hòa 0-0 ở hiệp 1, tuy nhiên Barcelona chơi bùng nổ ở hiệp 2. Phút 52, Dani Olmo mở tỷ số bằng cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Aaron Escandell bên phía Oviedo.

Chỉ 5 phút sau, Raphinha nhân đôi cách biệt cho Barcelona bằng pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi thực hiện cú lốp bóng tinh tế đánh bại thủ môn Escandell, nâng tỷ số lên 2-0.

Lamine Yamal ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona (Ảnh: Reuters).

Oviedo nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra nhiều khác biệt trước hàng thủ đầy chặt chẽ của Barcelona. Thậm chí, họ còn mắc sai lầm trong việc triển khai bóng và để Barcelona trừng phạt.

Phút 73, Dani Olmo cướp được bóng và thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác, tạo điều kiện cho Lamine Yamal tung người móc bóng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona.

Giành chiến thắng ấn tượng trước Oviedo, Barcelona có được 52 điểm sau 21 vòng đấu La Liga, đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Real Madrid (51 điểm). Cuộc đua vô địch La Liga hứa hẹn hấp dẫn đến hết mùa giải.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Martin, Casado, De Jong, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

Bàn thắng: Olmo (52'), Raphinha (57'), Yamal (73'.

Real Oviedo: Escandell, Ahijado, Carmo, Costas, Javi Lopez, Colombatto, Sibo, Hassan, Chaira, Reina, Vinas.