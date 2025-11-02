Lamine Yamal chia tay bạn gái hơn 7 tuổi

Tối 1/11, mạng xã hội xôn xao vì thông tin Yamal chính thức chia tay bạn gái hơn mình 7 tuổi. Tin đồn bắt đầu bùng lên khi Nicole và Yamal bất ngờ xóa toàn bộ hình ảnh chụp chung cùng nhau trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ của họ gặp trục trặc.

Nicole xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Yamal trong một trận đấu của Barcelona (Ảnh: Getty).

Xác nhận với tờ Infobae (Tây Ban Nha), ngôi sao Barcelona cho biết: “Chúng tôi không còn bên nhau nữa và không phải vì chuyện ngoại tình. Chỉ đơn giản là chúng tôi đã chia tay, vậy thôi”.

Yamal được đồn đoán hẹn hò với Nicole từ mùa hè 2025, nhưng chỉ công khai mối quan hệ khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật nữ rapper người Argentina vào ngày 25/8. Mối quan hệ giữa sao trẻ Yamal và nữ ca sĩ Nicki Nicole từng được mô tả "rất hạnh phúc".

Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi vì lịch trình làm việc đối lập. Báo Marca nhận định Nicole bận rộn với lịch diễn dày đặc ở châu Mỹ, trong khi Yamal phải tập trung cao độ cho sự nghiệp bóng đá, khiến cả hai hiếm khi gặp gỡ.

Dù gặp nhau không nhiều, chuyện tình này vẫn không ngừng gây ồn ào. Một tháng trước, Yamal từng xóa sạch ảnh Nicole trên Instagram, làm dấy lên tin đồn chia tay. Dù sau đó tái hợp, cả hai vẫn phải đối mặt với không ít chỉ trích, đặc biệt là khi phong độ của Yamal đi xuống.

Nicole và Yamal đã xóa hết ảnh chụp chung trên tất cả các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Lamine Yamal).

Sau 8 trận đầu mùa, ngôi sao 18 tuổi mới chỉ ghi được 3 bàn và chơi nhạt nhòa trong trận thua 1-2 của Barca trước Real Madrid vào tuần trước.

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và ca sĩ Nicki Nicole được cho là đã đi đến hồi kết sau những tin đồn rạn nứt vào cuối tháng 10. Trang tin Diari Ara tiết lộ, đã xuất hiện một số hình ảnh được cho là Yamal bí mật tiếp xúc với một người mẫu trên mạng xã hội tại Barcelona (Tây Ban Nha), dẫn đến nghi vấn về sự xuất hiện của người thứ ba khiến mối tình của anh tan vỡ.

Tuy nhiên, mới đây, sao trẻ của Barcelona đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Yamal khẳng định "không hề có ngoại tình", đồng thời cho biết cả hai bên đã "thảo luận và đi đến quyết định chia tay một cách tôn trọng," khép lại câu chuyện tình với nhiều ồn ào.