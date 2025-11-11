Lamine Yamal bất ngờ bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha, HLV trưởng bị sốc

Ban đầu, Yamal đã được HLV De La Fuente điền tên vào danh sách triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, tới chiều nay (11/11), RFEF bất ngờ thông báo Yamal không thể lên tập trung vì đang điều trị chấn thương vùng mu (pubalgia) và cần nghỉ ngơi từ 7 ngày đến 10 ngày.

Tuyển Tây Ban Nha đột ngột gạch tên Yamal vì chấn thương (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, đội ngũ y tế của tuyển Tây Ban Nha cho biết họ không được thông báo trước về tình trạng của cầu thủ. RFEF chỉ nhận được báo cáo y tế từ Barcelona ngay trong ngày đội tuyển hội quân, khiến liên đoàn “bất ngờ và thất vọng” về cách xử lý của CLB.

Vấn đề ở chỗ, Yamal vừa ra sân và chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Celta Vigo ở La Liga cách đây hai ngày. Trước đó, cầu thủ này liên tục góp mặt trong đội hình của Barcelona dù lịch thi đấu khá dày.

HLV De La Fuente thừa nhận ông bị sốc với trường hợp của Yamal: “Tôi thực sự bị sốc. Tôi chưa từng rơi vào tình huống như thế này và thực sự không nghĩ đó là điều bình thường. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, không có thông tin, không có cập nhật nào, rồi đột nhiên Barcelona thông báo rằng cậu ấy không thể thi đấu”.

Mâu thuẫn giữa Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha thực tế đã nhen nhóm từ tháng 9, khi phía Barcelona cho rằng chấn thương của Yamal không được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia chăm sóc cẩn thận, khiến cầu thủ trẻ này phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi trở về CLB.

HLV De La Fuente bị sốc khi Yamal không thể tập trung vào phút chót (Ảnh: Getty).

Khi đó, HLV Hansi Flick công khai chỉ trích người đồng nghiệp De La Fuente về cách ông xử lý thể trạng của Yamal, dẫn đến phản ứng gay gắt từ phía “thuyền trưởng” đội tuyển Tây Ban Nha. Sau đó, hai bên đã trao đổi và tìm cách xoa dịu căng thẳng, coi như khép lại vụ việc.

Tuy nhiên, vấn đề thể lực của Yamal vẫn chưa được giải quyết triệt để. Anh đã bỏ lỡ đợt tập trung tháng 10 của đội tuyển Tây Ban Nha và giờ đây tiếp tục phải rút lui khỏi danh sách La Roja, khiến De La Fuente cũng như RFEF không khỏi bức xúc, trong bối cảnh đội bóng đang cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, Tây Ban Nha sẽ làm khách trên sân của Georgia vào lúc 0h ngày 16/11 và sau đó, họ sẽ trở về sân nhà để đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 2h45 ngày 19/11. Tây Ban Nha đang hơn Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm và không thể chủ quan trước hai lượt trận cuối cùng.