Lamine Yamal giúp Barcelona thắng tưng bừng, Real Madrid hòa thất vọng

Hành quân đến sân của Celta Vigo, Barcelona đặt mục tiêu phải giành trọn 3 điểm. Lợi thế đã đến với Barcelona ở phút thứ 9, Marcos Alonso để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú sút của Fermin Lopez.

Lewandowski lập hat-trick trong chiến thắng của Barcelona (Ảnh: Reuters).

Barcelona được hưởng phạt đền và Robert Lewandowski không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên 9 phút sau, Sergio Carreira khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Barca, thoát xuống đánh bại Wojciech Szczesny và giúp Celta Vigo gỡ hòa 1-1.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn và ở phút 37, Marcus Rashford tung đường tạt chính xác từ cánh trái để tiền đạo người Ba Lan dễ dàng đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và giúp Barcelona dẫn trước 2-1.

Celta Vigo chơi đầy quyết tâm và phút 43, Borja Iglesias tận dụng sai lầm phòng ngự của đối thủ để gỡ hòa 2-2. Ở phút bù giờ thứ 4, Lamine Yamal tạo nên dấu ấn khiến Barcelona có được lợi thế sau hiệp 1.

Rashford thực hiện đường căng ngang thuận lợi cho Yamal dứt điểm bằng chân phải không thuận, đưa Barcelona vượt lên dẫn trước 3-2 đầy kịch tính.

Lamine Yamal chơi khá ấn tượng trước Celta Vigo (Ảnh: Reuters).

Barcelona nhập cuộc hưng phấn ở hiệp 2 và phút 70, Rashford lại ghi dấu ấn với quả phạt góc chuẩn xác để Lewandowski đánh đầu hoàn tất cú hat-trick, giúp Barcelona dễ dàng dẫn trước 4-2.

Về cuối trận, Barcelona chơi chậm để bảo toàn tỷ số, họ bất ngờ bị tổn thất khi Frenkie de Jong nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Iago Aspas ở phút 90 và phải rời sân khá đáng tiếc.

Đánh bại Celta Vigo 4-2, Barcelona còn nhận niềm vui khi Real Madrid bị Vallecano cầm hòa 0-0 ở vòng 12. CLB xứ Catalonia chỉ còn kém Real Madrid sau 12 vòng đấu La Liga và sống lại hy vọng đua vô địch.

Đội hình thi đấu

Celta Vigo: Radu, Fernandez, Starfelt, Alonso, Carreia, Sotelo, Moriba, Mingueza, Duran, Iglesias, Jutgla.

Bàn thắng: Carreira (18'), Iglesias (43').

Barcelona: Szczesny, Balde, Araujo, Cubarsi, Garcia, De Jong, Casado, Rashford, Fermin Lopez, Yamal, Lewandowski.

Bàn thắng: Lewandowski (9' pen, 37', 70'), Yamal (45+4').

Làm khách trên sân của Vallecano, Real Madrid cần chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng La Liga. Đoàn quân HLV Xabi Alonso nhanh chóng áp đảo và Guler suýt nữa mở tỉ số với cú dứt điểm rất hay từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Batalla đã xuất sắc cứu thua.

Real Madrid hòa thất vọng Vallecano (Ảnh: Reuters).

Vallecano có câu trả lời khi Ratiu dứt điểm nhưng Courtois đã khép góc kịp thời. Vinicius có hai cơ hội ngon ăn nhưng không thể thắng thủ môn Batalla ở tình huống đối mặt. Những phút cuối hiệp một, đôi bên va chạm khá nhiều và trọng tài chính liên tục phải rút thẻ vàng.

Real Madrid tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng ở hiệp 2 nhưng các chân sút đều tỏ ra khá vô duyên. Vallecano cũng thể hiện sự quyết tâm cao độ, họ chơi đôi công cùng đối thủ nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong sự thất vọng của cả hai đội. Real Madrid tiếp tục dẫn đầu La Liga với 31 điểm sau vòng 12, nhưng họ chỉ còn hơn Barcelona 3 điểm.

Đội hình thi đấu

Rayo Vallecano: Batalla, Diaz, Ratiu, Lejeune, Unai Lopez, Chavarria, Isi, Mendy, Garcia, Pathe Ciss, De Frutos.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Guler, Camavinga, Brahim, Bellingham, Vinicius, Mbappe.