Man Utd ngược dòng quật ngã Arsenal 3-2 tại Emirates

Man Utd đã hoàn tất cú đúp chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Ngoại hạng Anh khi lội ngược dòng đánh bại Arsenal 3-2 ngay tại Emirates vào rạng sáng 26/1. Kết quả này không chỉ khiến "Pháo thủ" lần đầu nếm mùi thất bại trên sân nhà ở mùa giải này mà còn chấm dứt chuỗi 17 trận bất bại của họ tại đây.

Sau chiến thắng trước Man City cuối tuần trước, Man Utd hành quân đến London với sự tự tin cao độ, dù phải đối mặt với Arsena, đội bóng đang được đánh giá là mạnh nhất giải. Đúng như dự đoán, đoàn quân của Mikel Arteta nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, ngoài cú dứt điểm thiếu chính xác của Leandro Trossard, Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Cơ hội rõ ràng đầu tiên của trận đấu đến ở phút 18 khi Declan Rice treo bóng chuẩn xác để Martin Zubimendi bật cao đánh đầu, nhưng thủ môn Senne Lammens đã phản xạ xuất sắc. Áp lực liên tục cuối cùng cũng mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, dù trong tình huống khá may mắn. Phút 29, Patrick Dorgu phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Martin Odegaard dứt điểm, và cú sút của tiền vệ này vô tình chạm Lisandro Martinez đổi hướng bay vào lưới, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước.

Dẫu vậy, thế trận áp đảo của Arsenal không kéo dài được lâu. Sai lầm cá nhân của Zubimendi với đường chuyền hỏng đã biếu cho Bryan Mbeumo cơ hội đối mặt khung thành ở phút thứ 37. Tiền đạo của Man Utd bình tĩnh vượt qua David Raya rồi dứt điểm vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 và kéo đội khách trở lại trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Arsenal vẫn chưa kịp lấy lại sự ổn định thì đã phải nhận bàn thua thứ hai. Chỉ 6 phút sau giờ nghỉ, Patrick Dorgu trong vai trò tiền vệ cánh đã phối hợp ăn ý với Bruno Fernandes trước khi tung cú sút xa uy lực, bóng dội mặt dưới xà ngang bay vào lưới trong sự bất lực của Raya, khiến cả sân Emirates chết lặng.

Đội nhà bị đối thủ vượt lên dẫn trước, Arteta lập tức thực hiện 4 sự thay đổi người, nhưng Arsenal vẫn loay hoay và không thể giành lại quyền kiểm soát. Man Utd tưởng như đã dễ dàng bảo toàn lợi thế cho đến khi sự lơ là xuất hiện ở những phút cuối. Phút 84, quả phạt góc xoáy vào của Bukayo Saka gây hỗn loạn trong vòng cấm, để Mikel Merino có mặt kịp thời đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 và thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, kịch tính vẫn chưa dừng lại. Chỉ hai phút sau, Man Utd tung đòn kết liễu khi Matheus Cunha tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc phải cầu môn, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả này không chỉ mang về cho "Quỷ đỏ" chiến thắng đầu tiên tại Emirates ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2017, mà còn giúp họ chen chân vào Top 4.