Vì sao Man Utd “lột xác” dưới thời HLV Carrick?

Man Utd thực sự muốn trở thành một đội bóng như thế nào? Lối chơi mà họ theo đuổi là gì? Và liệu thứ bóng đá ấy có đủ để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ hay không? Đó là những câu hỏi cứ quanh quẩn tại Old Trafford trong suốt thời kỳ hai HLV Ten Hag và Ruben Amorim.

Man Utd đang hồi sinh dưới thời HLV Ruben Amorim (Ảnh: Getty).

Không phủ nhận thực tế rằng hai chiến lược gia này đều là những bậc thầy chiến thuật. Thế nhưng, đôi lúc, họ lại quá dựa dẫm vào “sách vở”. Đơn cử như việc HLV Amorim cương quyết không rời xa sơ đồ 3 hậu vệ dù không hiệu quả ở Man Utd. Trớ trêu ở chỗ, ngay cả khi Quỷ đỏ thành công với sơ đồ 4 hậu vệ khi đánh bại Newcastle nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại quay về sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ và đều trải qua kết quả hòa thất vọng trước Leeds và Burnley.

Amorim, người từng nổi tiếng với tuyên bố “Giáo hoàng cũng không thể khiến tôi thay đổi triết lý” tỏ ra quá cứng nhắc với những chiến thuật “sách vở” và thiếu linh hoạt với thời cuộc. Điều đó tạo ra hình ảnh Man Utd cứng nhắc và thất thường tới tội nghiệp.

Carrick có thể không am tường về chiến thuật như Amorim hay Ten Hag nhưng ông sở hữu một điều mà cả hai HLV tiền nhiệm đều không có, đó là DNA chiến thắng của Man Utd. Cựu tiền vệ này là chứng nhân lịch sử của thế hệ hào hùng của Quỷ đỏ từng làm mưa làm gió ở châu Âu dưới thời HLV lừng danh Sir Alex Ferguson.

“DNA chiến thắng của Man Utd” là khái niệm vô hình, nó không hữu hình như chiến thuật của Amorim và Ten Hag. Nhưng đó là “vũ khí” cần phải có nếu Quỷ đỏ muốn hướng tới đỉnh cao. Chỉ khi khơi gợi khí chất của nhà vô địch đã “ngủ quên”, Man Utd mới có thể là chính mình của những ngày tháng đỉnh cao.

Carrick chẳng có cây đũa thần nào cả. Thủ thành Senne Lammens không ngần ngại nhận xét: “Thành thật mà nói, ông ấy không làm quá nhiều điều đặc biệt. Mọi thứ chỉ đơn giản là quay về với những điều cơ bản”.

Điều cơ bản mà người gác đền người Bỉ nói tới chính là thứ bóng đá không quá cầu kỳ, màu mè nhưng ngập tràn niềm vui. Theo nguồn tin thân cận với Man Utd, Carrick đã cho các cầu thủ thực hiện các buổi tập với thời gian ngắn hơn, nhanh hơn và cường độ cao hơn, tập trung nhiều hơn vào tốc độ, mang đến sự thích thú trên sân. Cách tiếp cận này khác hoàn toàn so với phong cách vốn được xem là “dài dòng và mệt mỏi” của HLV Amorim trong các buổi tập.

HLV người Bồ Đào Nha được mô tả là “người đánh cờ trên sân”, quá chú trọng vào chiến thuật phức tạp, mà không quan tâm tới thể lực của các học trò. Carrick chỉ đơn giản là truyền bầu không khí tươi mới, khơi gợi niềm tin chiến thắng vào đôi chân của từng cầu thủ.

Không phải ai cũng biết cách biến mọi thứ trở nên đơn giản như vậy. Đó là bí quyết chiến thắng của HLV Zidane trong giai đoạn thống trị châu Âu cùng Real Madrid (vô địch Champions League 3 năm liên tiếp từ năm 2016-2018). Trong tập thể ấy, mọi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò và biết mình cần làm gì.

HLV Carrick không có phép màu, ông chỉ mang tới niềm vui tới Man Utd (Ảnh: Getty).

Carrick không ngần ngại thừa nhận: “Tôi không có bất kỳ công lao nào trong hai bàn thắng của Dorgu và Cunha để giúp Man Utd chiến thắng”. Nhưng công lao của Carrick ở đây chính là giúp Quỷ đỏ tin vào chính mình để tạo nên màn ngược dòng trước Arsenal.

Đã có thời điểm, Man Utd rơi vào thế khó khi Lisandro Martinez đá phản lưới nhà và bị dẫn trước ngay trên sân Emirates. Nhưng họ đã không gục ngã. Dù bị Arsenal ép sân nhưng họ không nao núng. Chỉ cần một thoáng cơ hội, kế hoạch của họ lập tức trở lại đúng quỹ đạo. Đường chuyền lỗi của Martin Zubimendi ngang hàng thủ Arsenal đã tạo điều kiện để Bryan Mbeumo bứt tốc.

Sang hiệp 2, Man Utd trở lại với tinh thần sẵn sàng lăn xả, khóa chặt mọi lối vào khung thành. Nếu Arsenal muốn chiến thắng, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Carrick và ban huấn luyện mới chỉ làm việc cùng đội bóng được hai tuần nhưng tập thể này đã thể hiện sự sẵn sàng đảm nhận những công việc thầm lặng, hy sinh cá nhân để phục vụ mục tiêu chung.

Thủ thành Lammens thẳng thắn nói: “Bóng đá vốn dĩ là những điều cơ bản. Khi bạn làm tốt những điều đó, chất lượng của các cầu thủ sẽ tự nhiên được phát huy. Tôi nghĩ chúng tôi có đủ những cầu thủ chất lượng để tạo ra sự khác biệt.

Chỉ cần làm đúng những điều cơ bản, đứng vị trí hợp lý về mặt kỹ thuật, phòng ngự tốt với tư cách một tập thể và thi đấu như một đội bóng đúng nghĩa”.

Nụ cười đã quay trở lại ở Old Trafford. Và đó là điều Man Utd đã đánh mất trong thời gian dài. Vẫn còn quá sớm để nói về hành trình của HLV Carrick bởi mọi thứ vẫn chỉ ở vạch xuất phát. Trong quá khứ, HLV Solskjaer từng thành công trong vai trò tạm quyền nhưng sau đó vẫn không thể vực dậy được Man Utd.

Hành trình giúp Man Utd trở lại đỉnh cao là câu chuyện gian nan, với rất nhiều yếu tố đòi hỏi ở HLV và các cầu thủ. HLV Carrick giống như một người cầm cương con ngựa bất kham. Không ai biết mọi thứ còn tốt đẹp tới bao giờ. Nhưng ít nhất, giờ đây, những người hâm mộ Man Utd đã vươn xa giấc mơ của mình.