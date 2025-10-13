Jon Rahm không thể vô địch giải golf trên sân nhà

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Marco Penge và Daniel Brown (đều là người Anh) cùng có tổng điểm -15 gậy.

Marco Penge vô địch Open de Espana năm nay (Ảnh: Getty).

Kết quả này buộc hai golfer phải thi đấu tiếp loạt đấu play-off. Ở loạt đấu này, Marco Penge chỉ mất 3 gậy để đưa bóng vào hố, trong khi Daniel Brown mất đến 4 gậy. Chung cuộc, Marco Penge giành ngôi vô địch Open de Espana 2025, Daniel Brown xếp hạng nhì.

Về thứ ba là Joel Girrbach (Thụy Sĩ), với thành tích -14 gậy. Xếp thứ 4 là Tom McKibbin (Anh), với thành tích -12 gậy.

Jon Rahm chỉ đứng vị trí T9 (Ảnh: CNN).

Đây là thành tích không tệ, tuy nhiên thành tích này chưa đủ để Jon Rahm bước lên bục cao nhất.

Open de Espana 2025 là giải đấu thuộc hệ thống DP World Tour (trước đây mang tên European Tour, một trong 3 hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu, bên cạnh các hệ thống PGA Tour và LIV Golf). Tổng giá trị giải thưởng của Open de Espana 2025 là 3,25 triệu USD (hơn 85 tỷ đồng).