Rory McIlroy vô địch giải golf Irish Open 2025

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Rory McIlroy giành tổng điểm -17 gậy. Đây là điểm số ngang với Joakim Lagergren (Thụy Điển). Thành tích này buộc hai golfer phải thi đấu thêm loạt đấu play-off.

Rory McIlroy vô địch Irsih Open 2025 (Ảnh: Getty).

Kết quả, trong loạt thi đấu play-off, Rory McIlroy thi đấu tốt hơn, giúp anh giành ngôi vô địch toàn giải. Joakim Lagergren đứng thứ nhì.

Trong khi đó, hai golfer người Tây Ban Nha Angel Hidalgo và Rafa Cabrera-Bello xếp vị trí T3 (đồng hạng 3), với tổng điểm -13 gậy mỗi người.

Ở chiều ngược lại, tay golf từng giữ vị trí số một thế giới Brooks Koepka (Mỹ) lại chơi không tốt tại giải năm nay. Anh chỉ giành được tổng điểm +7 gậy, trước khi bị loại sau nửa chặng đường của giải.

Irish Open là giải đấu thuộc hệ thống DP World Tour (một trong 3 hệ thống giải danh giá hàng đầu thế giới, bên cạnh PGA Tour và LIV Golf). Giải đấu thu hút rất nhiều golfer tên tuổi của châu Âu và một số golfer mạnh của Mỹ.

Với ngôi vô địch Irish Open 2025, Rory nhận được số tiền thưởng 1,02 triệu USD (gần 27 tỷ đồng). Còn golfer đứng vị trí thứ nhì Joakim Lagergren nhận 660.000 USD (khoảng 17,4 tỷ đồng).