Các tay golf mạnh của châu Âu tham dự giải đấu Open de Espana

Một trong những tên tuổi đáng chú ý nhất xuất hiện tại giải năm nay là cựu số một thế giới Jon Rahm (Tây Ban Nha). Golfer này từ lâu đã chuyển sang thi đấu ở hệ thống LIV Golf (hệ thống các giải golf được sáng lập và điều hành bởi các tỷ phú Saudi Arabia), đối trọng của PGA Tour.

Jon Rahm là ứng cử viên vô địch nặng ký của giải (Ảnh: CNN).

Jon Rahm không còn thi đấu ở hệ thống PGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), khiến anh vắng bóng ở các cuộc tranh tài đỉnh cao với các golfer Mỹ.

Dù vậy, Jon Rahm vẫn xuất hiện ở các giải đấu thuộc hệ thống DP World Tour (trước đây mang tên European Tour) như Open de Espana, Jon Rahm vẫn trở lại châu Âu để thi đấu.

Các tên tuổi khác được chú ý tại giải năm nay có Alex Fitzpatrick (Anh), Mikael Lindberg (Thụy Điển), Angel Hidalgo (Tây Ban Nha), Sergio Garcia (Tây Ban Nha)…

Giải đấu diễn ra từ ngày 9/10 đến 12/10 (theo giờ châu Âu), trên sân Club de Campo Villa de Madrid, tại Madrid (Tây Ban Nha). Tổng giá trị giải thưởng của Open de Espana 2025 là 3,25 triệu USD (hơn 85,6 tỷ đồng).