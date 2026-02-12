Djokovic bị đánh giá thấp về cơ hội giành Grand Slam năm nay

Cựu tay vợt số 8 thế giới người Mỹ Jack Sock nhận xét về thực lực hiện tại của Djokovic: "Tôi nghĩ Australian Open là Grand Slam sở trường của Djokovic, nên anh ấy còn chút sức lực ở giải đấu đó.

Djokovic gây ấn tượng khi thắng Sinner ở bán kết Australian Open 2026 (Ảnh: ATP).

Đó là giải đấu mà Nole khao khát chiến thắng và nhìn thấy cơ hội rõ hơn cả. Sự ủng hộ của người hâm mộ tại Australia dành cho anh ấy cũng rất lớn. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ vào chung kết một giải Grand Slam nào khác ở mùa giải này".

Ở Australian Open 2026, Djokovic vượt qua vòng 4 và tứ kết nhờ đối thủ bỏ cuộc vì chấn thương. Ngôi sao người Serbia xuất sắc đánh bại Jannik Sinner ở bán kết và chỉ thất bại trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết.

Thành tích này giúp Nole có được khởi đầu năm 2026 đầy hứa hẹn, vượt thành tích chỉ vào bán kết Grand Slam trong năm 2025. Tuy nhiên, cơ hội để ngôi sao người Serbia giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp vẫn bị hoài nghi.

Jack Sock đưa ra nhận xét khá thẳng thắn: "Djokovic đã 39 tuổi và khó thi đấu cường độ cao trong thời gian dài. Rất khó để tin rằng anh ấy sẽ chơi tốt trước một đối thủ trẻ khỏe hơn tại Roland Garros sắp tới.

Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ sắp xếp lịch thi đấu nhẹ nhàng ở mùa giải 2026. Nhưng thời gian là kẻ thù lớn nhất của Djokovic lúc này, khó khăn chờ đợi Nole ở Wimbledon, US Open còn lớn hơn".

Nole đối diện nhiều khó khăn ở 3 giải Grand Slam năm nay (Ảnh: Getty).

Về phần mình, Djokovic nói về dự định tương lai: "Tôi thực sự không biết và chắc chắn tôi không bao giờ giả vờ hay che giấu điều gì về tương lai. Tôi đã nói trong suốt một năm rưỡi qua là tôi không chắc sẽ chơi bao nhiêu trận đấu và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi có thể chơi 10, 15 hoặc chỉ 7 giải đấu mỗi năm. Tôi không biết và không chắc chắn gì ở tuổi này. Tôi muốn dự Olympic một lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn còn rất xa vời".