Jadon Sancho lần thứ 3 rời Man Utd

Tiền đạo người Anh là một trong số những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch tái thiết đội hình của huấn luyện viên (HLV) Ruben Amorim, khi anh bị loại khỏi đội hình ra sân trong cả 4 trận mở màn của Man Utd trên mọi đấu trường mùa giải này.

Rất may chân sút 25 tuổi đã tìm được bến đỗ mới vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè lần thứ hai liên tiếp.

Jadon Sancho đã từng được Man Utd cho mượn ở Borussia Dortmund, Chelsea và nay là Aston Villa (Ảnh: Getty).

Chelsea là đội đã mượn thành công tuyển thủ Anh đã có 23 lần khoác áo đội tuyển quốc gia mùa giải trước. Trong 41 lần ra sân cho The Blues, anh đã đóng góp 5 bàn thắng và 10 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh thậm chí còn ghi bàn trong chiến thắng chung kết UEFA Conference League trước Real Betis.

Nhưng cuối cùng, đội bóng phía Tây London đã quyết định không biến hợp đồng tạm thời của anh thành hợp đồng vĩnh viễn, chấp nhận trả cho Man Utd số tiền 5 triệu bảng sau khi hết hạn cho mượn.

Dù vậy Jadon Sancho đã nối gót Marcus Rashford, người cũng đã được Man Utd cho Aston Villa mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm nay.

Theo truyền thông Anh, Aston Villa đã đồng ý trả ít nhất 80% tiền lương của Jadon Sancho trong thời gian anh ở sân Villa Park.

Sancho đã được cho mượn 3 lần kể từ khi gia nhập Man Utd vào năm 2021 với giá 73 triệu bảng, sau khi trở lại Borussia Dortmund vào nửa sau của mùa giải 2023-24.