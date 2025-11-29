Iran tuyên bố tẩy chay lễ bốc thăm World Cup 2026

Người phát ngôn của FFIRI cho biết việc từ chối visa (thị thực) “không liên quan đến thể thao”. Họ cũng nhấn mạnh đây là quyết định gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia Iran.

Đội tuyển Iran sẽ không góp mặt trong lễ bốc thăm World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Iran nằm trong danh sách 19 quốc gia có công dân bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ban hành từ tháng 6. Dù quy định có đưa ra ngoại lệ cho vận động viên, HLV hoặc những người “giữ vai trò hỗ trợ thiết yếu” tham dự World Cup 2026 hay các sự kiện thể thao lớn nhưng trong trường hợp này ngoại lệ đó không được áp dụng.

Phát biểu trên tờ Tehran Times, người phát ngôn FFIRI Amir Mehdi Alavi tuyên bố: “Chúng tôi đã thông báo cho FIFA rằng những quyết định đưa ra hoàn toàn không mang tính thể thao và đoàn Iran sẽ không tham dự lễ bốc thăm World Cup 2026”.

Theo tờ Tehran Times, Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj là một trong ba người bị Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối visa. Trong khi đó, 4 thành viên khác, bao gồm HLV Amir Ghalenoei, đã được chấp thuận. Trước đó vào tháng 10, truyền thông Iran từng đưa tin cả hai ông Taj và Ghalenoei bị từ chối thị thực, buộc FFIRI phải trực tiếp làm việc với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để giải quyết.

Chủ tịch FIFA Infantino từng khẳng định rằng “tất cả mọi người sẽ được chào đón” tại World Cup, khởi tranh ngày 11/6 ở Mexico City. Phát biểu bên lề cuộc họp của Hiệp hội Các CLB Châu Âu (ECA) hôm 9/10, ông cho biết FIFA đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Mỹ nhằm tháo gỡ các vấn đề liên quan visa.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận với Nhà Trắng và các bộ ngành liên quan. Sẽ không có trở ngại visa đối với các đội tuyển và đoàn quan chức tham dự World Cup 2026. FIFA cũng đang tìm giải pháp dành cho người hâm mộ”.

FIFA hy vọng Mỹ sẽ cấm visa cho người hâm mộ Iran cổ vũ đội nhà tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Sau đó, FIFA giới thiệu chương trình FIFA Pass, cho phép người sở hữu vé World Cup được ưu tiên trong quá trình xét duyệt visa. Tuy nhiên, FIFA cũng nhấn mạnh việc ưu tiên này không bảo đảm chắc chắn cấp thị thực.

Theo tạp chí Politico, người hâm mộ Haiti, quốc gia vừa giành vé dự World Cup nhưng cũng nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh, được phép nộp hồ sơ nhưng vẫn có nguy cơ “không đủ điều kiện nhận visa hoặc nhập cảnh vào Mỹ”.