Indonesia mất oan một quả phạt đền trước Iraq?

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ 9, khi Kevin Diks va chạm với Zaid Tahseen trong vòng cấm địa của Iraq. Sau pha va chạm khiến cả hai cầu thủ nằm sân, các cầu thủ Indonesia nhanh chóng vây lấy trọng tài Ma Ning để đòi phạt đền. Tuy nhiên, vị trọng tài người Trung Quốc lại bắt lỗi Diks và cho Iraq được hưởng quả đá phạt lên, đồng thời ông cũng rút thẻ vàng dành cho Tahseen, khiến cầu thủ Iraq phải rời sân do trước đó đã nhận một thẻ vàng.

Tình huống Tahseen thúc cùi chỏ vào đầu Diks (Ảnh: chụp màn hình).

Quyết định của trọng tài Ma Ning khiến các cầu thủ Indonesia và cổ động viên có mặt tại sân King Abdullah Sports City ở Jeddah (Saudi Arabia) càng thêm tức giận. Trước đó, cổ động viên Indonesia đã không hài lòng với nhiều pha xử lý của ông Ma Ning. Thậm chí, ở gần cuối thời gian thi đấu chính thức, họ còn ném vật thể lạ và chai nước về phía vị trọng tài này. Đội trưởng Jay Idzes đã phải chạy ra trấn an cổ động viên Indonesia để trận đấu tiếp tục diễn ra.

Pha quay chậm về tình huống ở phút bù giờ thứ 9 cho thấy, trong khi đón bóng, Diks đã vung chân cao, còn Tahseen lao đầu vào tranh bóng. Tuy nhiên, cầu thủ Iraq cũng có hành vi thúc cùi chỏ vào đối phương sau động tác dùng đầu đón bóng.

Dường như trọng tài Ma Ning phân xử theo thời điểm diễn ra hành vi. Ông nhận định Diks phạm lỗi cao chân, nên phạt cầu thủ Indonesia và cho Iraq đá phạt lên. Tuy nhiên, ông phạt cầu thủ Iraq vì cú vung tay thừa thãi vào đối phương, nhưng cho rằng hành vi này diễn ra sau pha cao chân của Diks, cho nên Indonesia không được hưởng phạt đền.

Lời giải thích của trọng tài chính khiến đội tuyển Indonesia không phục. Sau trận đấu, các cầu thủ Indonesia đã vây lấy trọng tài Ma Ning chất vấn quyết liệt, dẫn tới việc có thêm những tấm thẻ vàng, thẻ đỏ.

Đội tuyển Iraq thi đấu với Indonesia tại Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Quyết định của trọng tài người Trung Quốc cũng bị báo giới Indonesia đặt dấu hỏi. Tờ Superball đặt nghi vấn: “Phút 99, Tahseen nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Diks trong vòng cấm địa của Iraq. Tuy nhiên, trọng tài không cho Indonesia hưởng phạt đền mà lại cho Iraq hưởng quả đá phạt. Quyết định này càng làm dấy lên nhiều câu hỏi”.

Nếu Indonesia được hưởng phạt đền, đội bóng xứ vạn đảo nhiều khả năng sẽ kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Một điểm trước Iraq sẽ thắp lên hy vọng dự World Cup 2026 cho Indonesia, bởi khi ấy Saudi Arabia và Iraq sẽ chịu áp lực lớn trong trận cuối. Sau trận thua 0-1 trước Iraq vào rạng sáng 12/10, Indonesia đã chính thức đứng cuối bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á và họ sẽ không còn cơ hội tham dự giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada.