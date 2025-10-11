Nhận định Indonesia - Iraq (2h30 ngày 12/10): Cuộc đấu sống còn

Áp lực đầu tiên của Indonesia trong trận đấu với Iraq, đó là áp lực từ lịch thi đấu dày đặc. Đội bóng xứ sở vạn đảo bước vào trận đấu gặp Iraq chỉ hai ngày sau khi họ trải qua trận đấu với Saudi Arabia. Khả năng hồi phục sau trận đấu căng thẳng với Saudi Arabia đang là vấn đề lớn đối với Indonesia.

Áp lực thứ hai mà đội bóng của HLV Patrick Kluivert (người Hà Lan) chính là vấn đề tâm lý. Do đã thua Saudi Arabia cách đây hai ngày, nên các cầu thủ Indonesia phần nào sẽ mất đi sự thanh thoát khi đối diện với Iraq. Điều đó sẽ khiến cho khả năng nhập cuộc của đội bóng xứ sở vạn đảo bị ảnh hưởng.

Đội tuyển Indonesia liệu có mệt mỏi sau trận đấu với Saudi Arabia chỉ cách đây hai ngày? (Ảnh: AFC).

Về mặt chuyên môn, cho dù Indonesia hiện tại sử dụng đội hình gồm hầu hết các cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan. Nhưng nếu so với các nền bóng đá hàng đầu châu Á, chất lượng cầu thủ nhập tịch của Indonesia không giỏi hơn.

Ở trận đấu với Saudi Arabia cách đây hai ngày, Saudi Arabia áp đảo hoàn toàn trước Indonesia. Không giống như tỷ số thắng sát nút 3-2, Saudi Arabia tạo được thế trận tốt hơn hẳn so với đội bóng đến từ Đông Nam Á.

Cầu thủ Saudi Arabia chơi kỹ thuật hơn, tốc độ hơn. Đội chủ nhà tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu các chân sút Saudi Arabia nghiêm túc hơn trong các pha đối mặt với thủ môn Indonesia, họ đã thắng với cách biệt lên đến 3-4 bàn, chứ không phải chỉ thắng sát nút 3-2.

Hơn nữa, cả hai bàn thắng của Indonesia vào lưới Saudi Arabia đều ghi từ chấm phạt đền, sau những tình huống có sự can thiệp của công nghệ VAR. Đây là chi tiết phản ánh khâu phối hợp của Indonesia không được nhuần nhuyễn bằng đối thủ.

Cơ hội dự VCK World Cup ngày càng xa vời với Indonesia (Ảnh: AFC).

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc thành phần nòng cốt của Indonesia đều là cầu thủ nhập tịch. Họ không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau. Họ cũng không lớn lên trong cùng một mô hình đào tạo, nên họ khó có sự hiểu nhau như các đội sử dụng thành phần nòng cốt là các cầu thủ nội như Saudi Arabia hay Iraq.

Indonesia buộc phải thắng Iraq mới mong tìm vị trí nhì bảng B vòng loại thứ 4, qua đó tìm được chiếc vé vớt dự vòng loại thứ 5 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong trường hợp Indonesia thua Iraq, họ chắc chắn bị loại. Nếu Indonesia hòa Iraq, đội bóng xứ sở vạn đảo cũng gần như sẽ bị loại, vì Iraq vẫn còn một trận đấu gặp Saudi Arabia vào ngày 15/10. Khi đó, các đội Iraq và Saudi Arabia sẽ rộng đường tính toán phương án loại đội tuyển Indonesia ra khỏi cuộc chơi.

Chỉ có điều, Indonesia muốn thắng Iraq không phải là chuyện dễ, xuất phát từ những nguyên nhân đã phân tích ở trên. Trận đấu giữa hai đội Indonesia và Iraq sẽ diễn ra lúc 2h30 ngày 12/10, trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia).

Dự đoán: Hai đội hòa nhau 1-1.

Đội hình dự kiến

Iraq: Hasan; Putros, Younis, Tahseen, Doski; Rashid, Sher; Farji, Bayesh, Jasim; Hussein.

Indonesia: Paes; James, Idzes, Diks, Sayuri; Klok, Pelupessy; Jonathans, Oratmangoen, Kambuaya; Romeny.