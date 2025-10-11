Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận Indonesia gặp Iraq

Vào lúc 2h30 đêm nay (12/10), Indonesia sẽ đối đầu với Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 trên sân King Abdullah. Trước thềm trận đấu này, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) lâm vào thế chân tường sau trận thua trước Saudi Arabia.

Indonesia có thành tích đối đầu khá tệ trước Iraq (Ảnh: AFC).

Nếu thất bại trước Iraq, đoàn quân của HLV Kluivert sẽ chắc chắn bị loại. Tuy nhiên, báo chí thế giới vẫn không đánh giá cao khả năng chiến thắng của Indonesia.

Tờ Sport Mole bình luận: “Iraq hy vọng sẽ có lần đầu tiên tham dự World Cup kể từ năm 1986. Đây là cơ hội rất tốt để họ làm được điều này. Đoàn quân HLV Graham Arnold có sự chuẩn bị tốt trước giai đoạn này khi vừa giành chức vô địch King’s Cup ở Thái Lan vào tháng trước.

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, Iraq đã xếp thứ ba ở bảng B với 15 điểm, chỉ kém 1 điểm so với đội xếp thứ hai (tham dự World Cup) là Jordan.

Việc Saudi Arabia giành chiến thắng trước Indonesia trong trận mở màn khiến cho Iraq buộc phải thắng đội bóng xứ Vạn đảo nếu không muốn lâm vào thế bất lợi. Chỉ có đội đầu bảng mới giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026, còn đội xếp thứ hai phải tham dự vòng loại thứ 5 để chọn ra đội tham dự play-off Liên lục địa.

Trong khi đó, Indonesia đang đối diện với trận đấu mang tính chất sống còn. Một thất bại nữa sẽ khép lại cơ hội tham dự World Cup của Garuda.

Nếu tiếp tục thất bại trước Iraq, Indonesia sẽ bị loại (Ảnh: AFC).

Lịch sử không đứng về phía Indonesia khi họ chưa từng thắng trong 8 trận gặp Iraq (hòa 2, thua 6). Chỉ có chiến thắng mới giúp đoàn quân HLV Kluivert nuôi cơ hội giành vé dự World Cup”.

Tờ Sport Mole dự đoán Iraq giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Indonesia trong trận đấu này.

Trong khi đó, theo phân tích của siêu máy tính Be Soccer, Iraq có 67,2% cơ hội chiến thắng. Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng Tây Á là 1,92. Trong khi đó, Indonesia có 12,1% cơ hội chiến thắng với hệ số bàn thắng kỳ vọng là 0,67. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 20,7%.

Tỷ số dễ xuất hiện nhất ở khả năng Iraq giành chiến thắng là 1-0 với 14,4%. Tiếp theo là tỷ số 2-0 với 13,9% và 2-1 với 9,3%.