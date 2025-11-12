Đội nữ TPHCM quyết tâm khởi đầu tốt tại Cúp C1 châu Á 2025-2026

Giống như ở mùa giải trước, HLV Nguyễn Hồng Phẩm (cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng HLV thuộc Liên đoàn Bóng đá TPHCM) được đăng ký với chức danh HLV trưởng của CLB bóng đá nữ TPHCM, do HLV Đoàn Thị Kim Chi chưa có đủ bằng cấp, theo quy định của AFC.

Trận ra quân của đội nữ TPHCM trong mùa này là trận gặp Stallion Laguna FC (Philippines), vào lúc 19h ngày mai (13/11).

HLV Nguyễn Hồng Phẩm của CLB bóng đá nữ TPHCM (Ảnh: VFF).

Trước giờ bóng lăn, HLV Nguyễn Hồng Phẩm nói: “Vào lúc này, CLB bóng đá nữ TPHCM đã sẵn sàng cho giải châu Á. Các thành viên trong đội rất quyết tâm, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua từng trận đấu một”.

“Đội hiện có 6 ngoại binh, họ đều hòa nhập tốt với các cầu thủ nội. Trước khi tham dự giải châu Á, CLB bóng đá nữ TPHCM có hai trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam tại Hà Nội. Công tác chuẩn bị của chúng tôi suôn sẻ”, HLV Nguyễn Hồng Phẩm nói thêm.

Bóng đá nữ Philippines là nền bóng đá mạnh ở Đông Nam Á. Chính vì thế, trận đấu gặp Stallion Laguna FC không phải là trận dễ dàng cho đội chủ nhà TPHCM.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ: “Chúng tôi có sự trở lại của thủ môn Kim Thanh (từ CLB Thái Nguyên T&T). Tuy nhiên, CLB bóng đá nữ TPHCM không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Điểm mạnh nhất của chúng tôi là tinh thần tập thể”.

Đội nữ TPHCM là đội mạnh ở cấp độ châu Á (Ảnh: Khoa Nguyễn).

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận đấu sắp diễn ra. Mọi cầu thủ của chúng tôi, từ những cầu thủ kỳ cựu đến những gương mặt mới đều mong mỏi điều này”, vẫn là lời của HLV Nguyễn Hồng Phẩm.

Trong khi đó, HLV Chandler McDaniel của CLB Stallion Laguna nói: “Cách đây hơn hai năm, tôi cùng với đội nữ Philippines từng chạm trán với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 32 tại Campuchia. Đội TPHCM có nhiều tuyển thủ Việt Nam”.

“Tôi rất ấn tượng với tiền đạo Huỳnh Như của đội tuyển nữ Việt Nam và CLB TPHCM. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để ngăn Huỳnh Như và các đồng đội giành chiến thắng”, HLV Chandler McDaniel khẳng định.

Tại vòng bảng Cúp C1 châu Á 2025-2026, CLB bóng đá nữ TPHCM nằm ở bảng A cùng các đội Stallion Laguna, Melbourne City (Australia) và Lion City Sailors (Singapore). Các trận đấu của bảng A diễn ra trên sân Thống Nhất (TPHCM), từ ngày 13/11 đến 19/11. Ở mùa giải gần nhất, CLB bóng đá nữ TPHCM vào đến bán kết Cúp C1 châu Á.