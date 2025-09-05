Huyền thoại điền kinh 77 tuổi vô địch 7 giải Marathon lớn nhất thế giới

Cuộc thi Sydney Marathon vừa diễn ra hôm chủ nhật đánh dấu một cột mốc lịch sử cho Jeannie Rice, vận động viên marathon người Mỹ năm nay 77 tuổi. Bà hoàn thành quãng đường chạy 42,195 km với thời gian 3 giờ 37 phút 48 giây. Thành tích này không chỉ giúp bà giành chiến thắng thuyết phục ở nhóm tuổi 75-79 mà còn chính thức chinh phục đủ 7 giải Marathon lớn nhất thế giới (Abbott World Marathon Majors).

Ở tuổi 77, bà Jeannie Rice vẫn kiên trì, bền bỉ trên đường chạy (Ảnh: Running Magazine).

Điều ấn tượng hơn, bà Rice còn vượt qua toàn bộ các VĐV nam cùng độ tuổi. Vận động viên nam nhanh nhất chỉ đạt 4 giờ 00 phút 52 giây, tức kém bà hơn 22 phút. Trung bình, bà Rice giữ tốc độ dưới 5 phút 10 giây trên mỗi km trong suốt quãng đường dài 42,2 km. Đó là thành tích phi thường ở tuổi ngoài 70.

Jeannie Rice vốn là cái tên quen thuộc trong giới chạy bộ đường dài. Bà đã thắng nhóm tuổi của mình ở cả 7 giải Marathon lớn: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York và Sydney.

Tháng 4 năm ngoái, Rice phá kỷ lục thế giới lứa tuổi 75-79 tại London Marathon với thành tích 3 giờ 33 phút 27 giây, bỏ xa người về nhì tới 30 phút và thậm chí nhanh hơn cả các VĐV nam cùng tuổi. Năm 2022, tại giải điền kinh Masters toàn quốc (Mỹ), bà còn xô đổ hàng loạt kỷ lục thế giới ở các cự ly 1.500m, 5.000m và 10.000m.

Bà Rice đạt thể chất đáng kinh ngạc ở tuổi 77 (Ảnh: Getty).

Trước đó, ở tuổi 70, bà Rice từng lập kỷ lục marathon thế giới nhóm tuổi 70-74 với thời gian 3 giờ 27 phút 50 giây (năm 2018). Năm 2023, bà chạy Boston Marathon trong 3 giờ 33 phút 15 giây, thậm chí nhanh hơn kỷ lục hiện tại của chính mình, nhưng thành tích này không được công nhận vì đặc thù địa hình đường chạy Boston.

Không chỉ nổi bật trên đường đua, Rice còn trở thành đối tượng nghiên cứu y học. Sau khi phá kỷ lục tại London, bà đã tham gia loạt kiểm tra thể chất tại một phòng thí nghiệm ở Anh. Kết quả cho thấy bà có chỉ số VO₂ max đạt 47,8, mức tiêu thụ oxy tối đa cao nhất từng ghi nhận ở phụ nữ trên 75 tuổi, cùng nhịp tim cực đại 180 lần/phút, con số đáng kinh ngạc với lứa tuổi này.

Trong mùa hè vừa qua, Rice tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với các cự ly ngắn hơn khi đạt thành tích 39 phút 56 giây ở nội dung 8 km giải Johnnycake Jog và 24 phút 06 giây khi chạy 5km tại giải Friday Night Lights, và 23 phút 04 giây ở nội dung chạy 5m ở giải Rock Hall tại bang Ohio.

Hiện nay, bà Rice chia thời gian tập luyện giữa hai nơi, nửa năm tại quê nhà Mentor (bang Ohio) và nửa năm còn lại ở Naples (bang Florida). Chính sự kiên trì, kỷ luật và niềm đam mê cháy bỏng với chạy bộ đã giúp bà vẫn sung sức ở tuổi 77, thậm chí bà còn đạt thành tích mà nhiều VĐV trẻ chưa chắc đạt được.