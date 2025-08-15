Usain Bolt chọn người kế nhiệm ngôi vương trên đường chạy 100m

Lyles sẽ đối đầu với Kishane Thompson tại giải Diamond League ở Ba Lan cuối tuần này trong nội dung 100m, sau khi về nhì trước Oblique Seville tại London vào tháng trước.

Sự kiện diễn ra vào ngày 16/8 đánh dấu lần đầu tiên vận động viên chạy nước rút người Mỹ và đối thủ người Jamaica, Thompson, đối đầu kể từ Thế vận hội Paris 2024. Tại Paris 12 tháng trước, Lyles đã đánh bại Thompson với cách biệt chỉ 5 phần nghìn giây, hoàn thành 100m trong 9,79 giây.

Lyles sẽ đối mặt với thử thách lớn tại giải Diamond League sắp tới. Không chỉ Thompson, mà Christian Coleman, Trayvon Bromell và Kenny Bednarek cũng sẽ góp mặt, tạo nên một cuộc đua 100m đầy kịch tính, dự kiến bắt đầu lúc 15h58 (giờ địa phương) vào ngày 16 /8.

Oblique Seville ăn mừng chiến thắng tại London Diamond League (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, theo chính Bolt, không một vận động viên nào trong số năm cái tên đạt chuẩn Olympic này có thể kế thừa "ngai vàng" của anh.

Một số vận động viên đã được so sánh với huyền thoại Jamaica, bao gồm cả vận động viên người Australia, Gout Gout, người cũng được coi là một tài năng lớn. Thế nhưng, Bolt đã đặt niềm tin vào Seville, người đã vượt qua Lyles để giành vị trí đầu tiên tại giải London Diamond League tháng trước với thành tích 9,86 giây tại sân vận động London.

Seville từng mơ về cơ hội giành huy chương vàng tại Paris năm ngoái, nhưng chấn thương háng tái phát ở 20 mét cuối đã khiến anh kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ tám, trong khi Lyles về đích đầu tiên.

Vận động viên 24 tuổi này sẽ đặt mục tiêu giành một vị trí trên bục vinh quang tại Giải vô địch thế giới ở Tokyo vào tháng tới, nhằm bù đắp nỗi thất vọng tại Thế vận hội 2024.

Seville tự tin vào khả năng của mình, anh chia sẻ với The Gleaner vào tháng 12 năm ngoái: “Tôi muốn đạt được những thành tựu to lớn vào năm 2025. Tôi nghĩ mình đã kỳ vọng sẽ giành được huy chương, vì vậy mục tiêu của tôi trong mùa giải tới là lọt vào top ba ở mọi hạng mục. Nếu tôi có thể đạt được thể lực và đạt tiêu chuẩn, tôi biết mình sẽ không gặp vấn đề gì khi thi đấu”.

Bolt đã chọn Seville thay vì Lyles là người có thể phá kỷ lục 100m của mình. Chia sẻ trên The Fix Podcast, Bolt khẳng định: "Tôi nghĩ Oblique có thể làm được. Nếu cậu ấy giữ được thể lực trong suốt mùa giải và thi đấu tốt, tôi nghĩ cậu ấy có thể làm được, bởi vì tôi chắc chắn cậu ấy có tiềm năng, có khả năng làm được điều đó. Đôi khi Oblique có thể yếu đuối. Vấn đề là do tình hình công việc hay gì đó, nhưng nếu anh ấy tập luyện đủ chăm chỉ, anh ấy có thể làm được”.

Bolt tiếp tục nói thêm rằng Seville chính là người sẽ đưa Jamaica trở lại đỉnh cao của bộ môn chạy nước rút nam: "Oblique có thể làm được. Nếu cậu ấy giữ được thể lực trong suốt mùa giải và thi đấu tốt, bởi vì tôi chắc chắn cậu ấy có tố chất, có khả năng làm được điều đó".

Mặc dù Seville sẽ không chạy 100m ở Ba Lan cuối tuần này, anh sẽ theo dõi sát sao trước Giải vô địch thế giới ở Tokyo vào tháng 9.