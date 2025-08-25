Tay đua 17 tuổi thiệt mạng đầy thương tâm

Thảm kịch xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 23/8, ở chặng đua thứ hai, cũng là chặng khó khăn nhất, của giải đấu kéo dài ba ngày. Khi đoàn đua vừa vượt qua quốc lộ N-234, gần làng El Amogable (tỉnh Soria, miền Bắc Tây Ban Nha), một sự cố nổ lốp đã khiến Ivan Melendez Luque mất lái, ngã xuống đường. Ngay sau đó, hơn chục tay đua khác không kịp tránh, đã ngã đè lên người anh.

Ivan Melendez qua đời khi gặp tai nạn ở đường đua xe đạp tại Tây Ban Nha (Ảnh: Instagram).

Dù lực lượng y tế khẩn cấp có mặt ngay tại hiện trường, thực hiện nhiều lần cấp cứu tại chỗ và trên đường đến bệnh viện, Ivan vẫn không qua khỏi. Ban tổ chức đã quyết định dừng chặng đua và hủy toàn bộ giải sau khi xác nhận sự ra đi của tay đua trẻ.

Iván Meléndez sinh ra ở Colmenar (gần Malaga), thi đấu cho đội Tenerife-Cabberty và chỉ được gọi tham gia giải Ribera del Duero vào phút chót để thay thế một đồng đội dính chấn thương.

Sáng 24/8, tại quảng trường Hispanidad ở thị trấn Aranda de Duero (cách Madrid gần hai giờ lái xe), một buổi tưởng niệm tay đua xấu số 17 tuổi đã được tổ chức.

Trên trang mạng xã hội, ban tổ chức chia sẻ hình ảnh dải băng tang đen và thông báo: “Chúng tôi ngừng toàn bộ hoạt động sau cái chết của một vận động viên. Xin gửi tình yêu và sự ủng hộ sâu sắc đến gia đình và bạn bè của Ivan. Vào lúc 10h30 ngày 25/8, chúng ta sẽ cùng nhau tưởng nhớ cậu ấy tại quảng trường Hispanidad”.

Ivan được điền tên tham dự giải đấu vào phút chót (Ảnh: HLN).

Ông Alfonso Fernández Manueco, Chủ tịch vùng Castilla y León (địa điểm tổ chức giải) viết trên nền tảng X: “Xin gửi tất cả tình cảm và sự ủng hộ đến gia đình, bạn bè, đồng đội của Ivan cũng như cộng đồng xe đạp Tây Ban Nha”.

Nhiều người hâm mộ đã để lại lời tiễn biệt xúc động. Một tài khoản viết: “Hãy yên nghỉ, nhà vô địch. Hôm nay, tất cả những người làm cha, làm mẹ có con theo xe đạp đều quặn lòng. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình Ivan”.

Một người khác chia sẻ kỷ niệm: “Vợ và con gái tôi vừa trò chuyện với Ivan tuần trước tại Vuelta a Sevilla. Hai người không thể ngừng khóc khi Ivan ra đi. Gia đình chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới cha mẹ, anh chị và ông bà của cậu bé. Ivan sẽ mãi ở trong trái tim chúng tôi”.

Sự ra đi của Ivan diễn ra chỉ một tháng sau cái chết của tay đua trẻ người Italy, Samuele Privitera (19 tuổi), thi đấu cho đội Hagens Berman Jayco, khi gặp nạn ở chặng mở màn giải Giro Valle d’Aosta tại Pontey (Italy). Chủ sở hữu đội, ông Axel Merckx, đã gọi Privitera là “một ngôi sao sáng không thể thay thế”.

Hai mất mát liên tiếp trong thời gian ngắn đã khiến làng xe đạp trẻ quốc tế bao trùm nỗi đau thương, nhắc nhở về rủi ro khắc nghiệt luôn rình rập trên đường đua.