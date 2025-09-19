Hotgirl cầu lông Thùy Linh đạt thứ hạng cao chưa từng thấy

Trong bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) công bố, tay vợt Thùy Linh đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 17 thế giới. Tay vợt nữ của Việt Nam có 48.630 điểm, chiếm vị trí của Ongbamrungphan Busanan (Thái Lan).

Thùy Linh vươn lên hạng 15 thế giới (Ảnh: Vietnam Open).

Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của “hotgirl” làng cầu lông Việt Nam. Cô cũng là tay vợt nữ duy nhất của Việt Nam lọt vào top 100 thế giới ở thời điểm này. Trong khi đó, cựu tay vợt số 1 Việt Nam, Vũ Thị Trang, rớt thêm 7 bậc, từ hạng 131 xuống 138, với 12.430 điểm.

Tuy nhiên, Thùy Linh chỉ hơn Busanan của Thái Lan 800 điểm và cách khá xa so với tay vợt số 16 là Li Michelle (54.470 điểm). Do đó, cô cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể vươn lên cao hơn trên bảng xếp hạng của BWF.

Trước Thùy Linh, các tay vợt nổi bật như Lê Ngọc Nguyên Nhung hay Vũ Thị Trang đều từng gây dấu ấn ở đấu trường quốc tế nhưng chưa ai lọt vào top 20 thế giới. Do đó, sự vươn lên của Thùy Linh mở ra chương mới cho cầu lông Việt Nam.

Thùy Linh đang có phong độ tốt trong thời gian qua (Ảnh: Bảo Quyên).

Ở giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2025 (Vietnam Open) vừa khép lại ở TPHCM, Thùy Linh đã lọt vào trận chung kết. Nhưng đáng tiếc, cô chỉ giành vị trí á quân sau thất bại trước Cai Yanyan (Trung Quốc) trong trận chung kết.

Mới đây, ở giải Super 750 - Trung Quốc Master, tay vợt Thùy Linh đã bỏ cuộc trong set hai trong trận đấu với tay vợt số 15 thế giới là Yeo Jia Min (Singapore).

Chia sẻ trên trang cá nhân, Thùy Linh gửi lời xin lỗi người hâm mộ: "Tôi thành thực xin lỗi mọi người. Kết quả hôm nay là điều Linh hay bất kỳ VĐV nào đều không mong muốn. Bản thân mình cũng không bao giờ muốn thấy một dòng "bỏ cuộc" trong lịch sử thi đấu của mình

Tôi cũng đã ra sân và cố gắng hết khả năng nhưng bàn chân và cổ chân của mình mấy ngày nay rất đau buốt, làm tôi không thể di chuyển được bình thường. Trước trận đấu Linh cũng tham vấn bác sĩ và được cảnh báo về khả năng nếu không cẩn thận sẽ bị chấn thương nặng hơn, thậm chí đứt dây chằng”.