Hojlund ghi bàn như máy, CĐV Man Utd vô cùng tiếc nuối

Rasmus Hojlund từng bị xem là kẻ bỏ đi ở Man Utd sau khi CLB chi ra tới 200 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao tấn công như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko hay Matheus Cunha. Tiền đạo người Đan Mạch đã bị đẩy sang Napoli theo dạng cho mượn trong thời điểm cuối thị trường chuyển nhượng.

Hojlund giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi lập cú đúp vào lưới Sporting Lisbon (Ảnh: UEFA).

Tuy nhiên, Hojlund đã trở thành tâm điểm sau khi lập cú đúp giúp Napoli giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Sporting Lisbon ở Champions League vào đêm qua.

Theo thống kê, tiền đạo 22 tuổi này đã ghi 3 bàn trên mọi đấu trường cho Napoli, bằng cả hàng công của Man Utd ở mùa này. Trong đó, Mbeumo có 2 bàn, Sesko có 1 pha lập công, còn Cunha và Zirkzee đều chưa thể “nổ súng” .

Hojlung dường như đã tìm lại sự tự tin khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Conte ở Napoli. Sau trận đấu, tiền đạo này hài hước viết trên Instagram: “‘Hojlund lập cú đúp ở Champions League từ hai đường kiến tạo của Kevin De Bruyne. Điều này chắc chắn không có trong kế hoạch của tôi trong năm 2025”.

Bài đăng ngay lập tức lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng loạt bình luận từ người hâm mộ Man Utd. Một tài khoản viết: “Rasmus chưa bao giờ là vấn đề. Cậu ấy chỉ thiếu người chuyền bóng cho mình”.

Một người khác nhấn mạnh: “Không lạ gì khi một tiền đạo bắt đầu ghi bàn khi đồng đội thực sự chuyền bóng cho anh ta”.

Hojlund đáng sợ hơn nhiều so với thời ở Man Utd (Ảnh: Getty).

Thậm chí, nhiều CĐV Man Utd còn tiếc nuối: “Mừng cho cậu ấy. Chúng ta đã sử dụng sai cách và không trân trọng cậu ấy”.

Phát biểu sau trận, Hojlund dành nhiều lời ca ngợi De Bruyne, người tung ra hai đường kiến tạo giúp anh ghi bàn. Tiền đạo người Đan Mạch nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được chơi tại Champions League cùng Napoli. Tôi luôn yêu thích việc ghi bàn ở châu Âu.

Việc được sát cánh với một cầu thủ như Kevin là trải nghiệm tuyệt vời. Anh ấy là huyền thoại, đã giành rất nhiều danh hiệu. Với tôi, nhiệm vụ chỉ là di chuyển đúng chỗ, còn Kevin sẽ đưa bóng đến nơi tôi cần”.