Dortmund giành chiến thắng đậm, Juventus gây thất vọng tại Champions League

Trận đấu trên sân Signal Iduna Park, các cầu thủ Dortmund là những người sớm nắm giữ thế trận. Hàng thủ đội bóng Đức, vốn giữ sạch lưới 4 trận gần nhất tại Bundesliga, tiếp tục chơi chắc chắn, hạn chế tối đa mọi cơ hội của đối thủ. Phía trên hàng tiền đạo, Carney Chukwuemeka cùng Serhou Guirassy không ít lần tạo ra sóng gió cho khung thành đối phương.

Carney Chukwuemeka sút bóng và ghi bàn thắng thứ hai cho Dortmund (Ảnh: Getty).

Sức ép liên tục của Dortmund đã sớm mang lại kết quả. Phút 28, Karim Adeyemi có pha bứt tốc loại bỏ hàng thủ Bilbao trước khi chuyền ngược cho Daniel Svensson dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số 1-0. Sang hiệp hai, ưu thế tiếp tục được đội chủ nhà cụ thể hóa khi Carney Chukwuemeka dứt điểm chéo góc từ góc hẹp ở phút 50, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Trong bối cảnh gặp bế tắc vì thiếu vắng Nico Williams, Athletic Bilbao bất ngờ tìm thấy ánh sáng ở phút 61 khi Gorka Guruzeta tận dụng cơ hội rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy nhiên sự phản kháng yếu ớt của đội khách nhanh chóng bị dập tắt khi tiền đạo vào sân thay người Serhou Guirassy ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1 cho Dortmund ở phút 82.

Chưa dừng lại ở đó, Julian Brandt đã khép lại một ngày thi đấu thăng hoa của đội bóng Đức bằng pha lập công ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1. Đây là trận thắng đầu tiên của Dortmund tại Champions League mùa này, đồng thời giúp họ nối dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường.

Trận đấu trên sân nhà của Villarreal khởi đầu đầy hứng khởi cho đại diện La Liga. Ngay phút 18, Georges Mikautadze đã mang đến sự bùng nổ cho khán giả khi thoát xuống đón đường chọc khe tinh tế của Nicolas Pepe, bình tĩnh dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số 1-0.

Georges Mikautadze ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Bị thủng lưới sớm cùng tâm lý làm khách khiến các cầu thủ Juventus liên tục bị dồn vào thế phải chống đỡ khi Villarreal không ngừng tạo ra sóng gió. Alfonso Pedraza thử vận may bằng cú sút căng từ cánh trái, trong khi Tajon Buchanan có pha đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Mattia Perin đã cứu Juventus thoát khỏi cảnh nhận thêm bàn thua.

Sau giờ nghỉ, Juventus trở lại mạnh mẽ. Phút 49, trung vệ Federico Gatti san bằng tỉ số 1-1 bằng một cú ngả người móc bóng đẹp mắt. Chỉ 7 phút sau, tận dụng sai lầm của hàng thủ Villarreal, Francisco Conceicao băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện Serie A.

Hậu vệ Federico Gatti lập siêu phẩm vào lưới Villarreal (Ảnh: Getty).

Bị đối thủ lội ngược dòng, Villarreal dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn và phong độ xuất thần của thủ môn Perin. Tưởng chừng "Bà đầm già" đã nắm trọn ba điểm thì đúng vào phút 90, từ quả phạt góc, Renato Veiga bật cao đánh đầu cận thành, ấn định tỉ số hòa 2-2, khiến Juventus ngậm ngùi ra về với 1 điểm.

Đánh rơi điểm đầy đáng tiếc, Juventus có trận hòa thứ 2 tại đấu trường Champions League mùa này và là trận hòa thứ 4 liên tiếp của đoàn quân HLV Igor Tudor trên mọi đấu trường.