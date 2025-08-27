CLB Nam Định ngược dòng đánh bại PVF-CAND, Hải Phòng thắng dễ SL Nghệ An

Thi đấu trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2025-26 diễn ra vào tối 27/8, CLB Nam Định bất ngờ để đội khách PVF-CAND có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút bù giờ 45+3 sau khi Thanh Nhàn loại bỏ hàng thủ rồi dứt điểm làm tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh.

Đáng chú ý trong suốt hiệp 1, đội chủ nhà chơi ép sân nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng và chấp nhận bước vào giờ nghỉ giải lao với bất lợi bị dẫn bàn trước.

CLB Nam Định (áo trắng) chơi ép sân trong suốt hiệp 1 nhưng không thể ghi được bàn thắng, thậm chí còn bị thủng lưới ở phút bù giờ 45+3 (Ảnh: Lâm Anh)

Tuy nhiên tình thế hoàn toàn đổi khác ở hiệp 2 khi hàng công của Nam Định đã chơi tốt hơn. Sau tình huống Văn Vĩ sút trúng cột dọc ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn gỡ hòa ở phút 52 khi Romulo thực hiện quả đá phạt góc đập đất khó chịu, khiến Eyenga của PVF-CAND lóng ngóng đốt lưới nhà.

Nam Định chơi bùng nổ trong hiệp 2 khi sớm có bàn gỡ hòa ở phút 52 (Ảnh: Lâm Anh).

Bàn thắng giúp nhà đương kim vô địch có tâm lý tốt và tiếp tục có bàn thắng thứ 2 ở phút 66. Brenner có đường chuyền thông minh để Caio thoát xuống nhận bóng rồi xoay sở khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Minh Long.

Nam Định ngược dòng đánh bại PVF-CAND và có chiến thắng thứ hai sau 3 vòng đấu (Ảnh: Lâm Anh).

Trong gần nửa giờ còn lại, đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng hàng thủ của đội chủ nhà chơi chắc chắn và bảo vệ thành công tỷ số 2-1, qua đó có giành trọn vẹn 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League sau 3 vòng đấu.

Ở trận đấu giữa CLB Hải Phòng và SL Nghệ An ở vòng 2 LPBank V-League 2025-26 tối 27/8, đội bóng đất Cảng đặt quyết tâm lớn giành chiến thắng khi được chơi trên sân nhà. Phút 23, sau đường chọc khe thông minh của đồng đội, ngoại binh Fred Friday phá bẫy việt vị rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số cho CLB Hải Phòng.

4 phút sau, đội chủ nhà suýt chút nữa có bàn thắng thứ 2 nếu như pha dứt điểm của Antonio không đập cột dọc đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Đến phút 33, cả Fred Friday lẫn Antonio đều thiếu may mắn khi có thêm 2 lần dứt điểm chạm cột dọc. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Fred Friday một lần nữa tỏa sáng khi lần thứ hai dứt điểm tung lưới thủ thành Cao Văn Bình ở phút 63. Trong những phút còn lại, đội khách nỗ lực dâng cao đội hình cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công, đành chấp nhận trắng tay ra về trên sân Lạch Tray.

Chiến thắng này giúp Hải Phòng vượt qua CLB Nam Định để giành vị trí thứ 2 và kém ngôi đầu của CLB Ninh Bình 3 điểm.