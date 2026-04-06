HLV Zidane đạt thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Pháp

Sau nhiều năm chờ đợi và không ít lần lỡ hẹn, HLV Zidane đang tiến rất gần tới bến đỗ trong mơ của mình, đó là đội tuyển Pháp. Theo nhiều nguồn tin uy tín, Zizou đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Les Bleus sau World Cup 2026.

Kể từ khi rời khỏi băng ghế huấn luyện của Real Madrid vào năm 2021, Zidane luôn mong muốn dẫn dắt đội tuyển Pháp. Đó là lý do vì sao ông đã từ chối hàng loạt lời mời từ nhiều CLB để thực hiện giấc mơ này.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vẫn luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho HLV Didier Deschamps, người đã gắn bó với đội tuyển xứ lục lăng từ năm 2012 và mang tới kỷ nguyên thành công cho đội bóng này.

Đây được xem là cuộc chuyển giao quyền lực khi đội tuyển Pháp cần một cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Mới đây, Chủ tịch FFF, Philippe Diallo, cũng xác nhận rằng người kế nhiệm Deschamps đã được lựa chọn. Dù ông không nêu đích danh nhưng nhiều người cũng đoán được Zidane sẽ là HLV tiếp theo của đội tuyển Pháp.

Trong sự nghiệp, Zidane chỉ dẫn dắt duy nhất Real Madrid. Ông bắt đầu tiếp quản “ghế nóng” của Los Blancos vào năm 2016. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, huyền thoại bóng đá Pháp đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên giành 3 chức vô địch Champions League (2015/16, 2016/17 và 2017/18). Ngoài ra, “Kền kền trắng” còn giành 1 chức vô địch La Liga, 1 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup.

Sau khi chia tay Real Madrid vào năm 2018, Zizou đã trở lại dẫn dắt đội bóng này vào năm 2019 nhưng không đạt được thành công như giai đoạn đầu khi Los Blancos chỉ giành được thêm 1 chức vô địch La Liga và 1 siêu cúp Tây Ban Nha. Tới năm 2021, Zidane chia tay Real Madrid vì căng thẳng với ban lãnh đạo đội bóng.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Zidane từng khoác áo đội tuyển Pháp trong 108 trận đấu và ghi 31 bàn. Ông là người hùng giúp Les Bleus vô địch World Cup 1998 và lọt vào chung kết World Cup 2006. Nếu giúp đội tuyển Pháp thành công, Zizou sẽ có sự nghiệp trọn vẹn.