Ngôi sao Man Utd được so sánh với Zidane sau siêu phẩm trước Newcastle

"Không thể phân biệt được đó là Dorgu hay Zidane với cú vô lê như vậy", một CĐV Man Utd bày tỏ sau tuyệt phẩm vô lê chân trái trong vòng cấm của Patrick Dorgu để giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Newcastle với tỷ số 1-0 trên sân nhà Old Trafford rạng sáng nay (27/12, giờ Việt Nam).

Patrick Dorgu ghi bàn thắng duy nhất giúp Man Utd đánh bại Newcastle bằng pha vô lê cháy lưới trong hiệp 1 (Ảnh: Getty(.

Tiếp đón Newcastle với đội hình chắp vá, HLV Ruben Amorim gây bất ngờ khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ (4-3-3) thay cho triết lý 3-4-3 trước đây. Luke Shaw đá cánh trái, Diogo Dalot bên phải, còn Lisandro Martinez và Ayden Heaven chơi trung vệ. Điều này giúp Dorgu được đẩy lên đá tiền vệ phải.

Ngay từ những phút đầu, Dorgu đã thể hiện sự năng nổ. Anh có đường căng ngang thấp tạo cơ hội cho Benjamin Sesko sút chệch khung thành. Đến phút 24, thế cân bằng bị phá vỡ khi Dorgu ghi bàn thắng cực kỳ đẹp mắt.

Từ quả ném biên của Diogo Dalot, tiền đạo Nick Woltemade đánh đầu phá bóng không dứt khoát, để Dorgu lao vào vô lê bằng chân trái trong vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp và không cho thủ thành Aaron Ramsdale có cơ hội cản phá.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ 21 tuổi sau 37 trận tịt ngòi tại Man Utd và cũng là bàn thắng duy nhất giúp "Quỷ đỏ" giành trọn 3 điểm trước "Chích choè", qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League.

Pha ghi bàn của Dorgu được so sánh với pha vô lê của huyền thoại Zinedine Zidane trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Bayer Leverkusen năm 2002 (Ảnh: Getty).

Rất nhiều CĐV Man Utd đã cảm thấy kinh ngạc trước cú sút của Dorgu, khi họ hết lời khen ngợi kỹ thuật của anh trên mạng xã hội.

Một số người thậm chí so sánh cú vô lê đó với pha lập công kinh điển của Zinedine Zidane cho Real Madrid trong trận chung kết Champions League năm 2002 gặp Bayer Leverkusen.

"Hãy nhìn Dorgu di chuyển như Zidane thời đỉnh cao vậy", một CĐV Man Utd bày tỏ.

"Thật là một cách tuyệt vời để ghi bàn thắng đầu tiên cho Man Utd. Đó là một bàn thắng tuyệt đẹp”, CĐV thứ hai ca ngợi.

Một CĐV khác bình luận: “Đây là pha bóng hay nhất của Dorgu trong màu áo Man Utd từ đầu đến giờ. Một cú vô lê tuyệt đẹp".

Màn trình diễn của Dorgu cũng nhận được lời khen ngợi từ HLV Ruben Amorim sau trận đấu.

"Khi Dorgu được bố trí ở vị trí cao hơn, nơi trách nhiệm không giống nhau, cậu ấy có nhiều tự do hơn để chơi bóng và tôi nghĩ điều đó đã giúp Patrick chơi tốt hơn", chiến lược gia người Bồ Đào Nha bày tỏ.