Báo Đông Nam Á: “Madam Pang âm thầm tìm cách vượt mặt bóng đá Việt Nam”

Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Madam Pang đang chuẩn bị những bất ngờ lớn, sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam tiến sát đội tuyển Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA”.

“Người phụ nữ đang giữ vị trí Chủ tịch FAT gần đây đã có những bước đi quan trọng, với mục đích giúp đội tuyển Thái Lan giành lại vị trí nhà vua của bóng đá Đông Nam Á, từ tay đội tuyển Việt Nam”, Bola Sport viết thêm.

Madam Pang đang âm thầm tiến hành những kế hoạch lớn, nhằm khôi phục sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan (Ảnh: FAT).

Theo bảng xếp hạng mới nhất của bóng đá thế giới, được FIFA công bố ngày 1/4, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, thứ nhì Đông Nam Á. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik kém đội tuyển Thái Lan 6 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA (Thái Lan hạng 93, dẫn đầu Đông Nam Á về mặt thứ hạng).

Tuy nhiên, về mặt thành tích, đội tuyển Việt Nam mới là đội bóng đang thống trị bóng đá Đông Nam Á, chứ không phải Thái Lan.

Tờ Bola Sport phân tích: “Đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup 2024. Sau danh hiệu này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik tiếp tục tỏa sáng tại vòng loại Asian Cup 2027. Mới đây nhất, họ dễ dàng đánh bại đội tuyển Malaysia 3-1 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), trong khuôn khổ bảng F của giải đấu này”.

“Thành tích này một lần nữa phản ảnh nhiều mặt tích cực của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Còn nhớ, tính đến tháng 9/2025, đội tuyển Việt nam vẫn còn đứng ở hạng 114 thế giới.

Họ lần lượt leo lên vị trí 103 thế giới, sau khi được AFC xử thắng đội tuyển Malaysia ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 (trận đấu diễn ra ngày 10/6/2025, tại Kuala Lumpur, Malaysia). Giờ đây, họ đã lọt vào top 100 của FIFA, cụ thể là hạng 99 thế giới”, Bola Sport viết thêm.

Đội tuyển Thái Lan cố gắng níu kéo thành tích của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sự thăng tiến chóng mặt của đội tuyển Việt Nam khiến cho Madam Pang nói riêng và bóng đá Thái Lan không thể ngồi yên.

Tờ báo của Indonesia bình luận: “Sự chuyển động không ngừng của đội tuyển Việt Nam buộc FAT phải có những động thái chiến lược. Madam Pang đang âm thầm tìm cách vượt mặt đội tuyển Việt Nam”.

“Chủ tịch FAT đang có kế hoạch tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan, một trong số đó là tính đến chuyện bổ sung cầu thủ nhập tịch”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á thông tin thêm: “Madam Pang đang thực hiện những bước đi quan trọng để tăng cường sức mạnh cho Voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan)”.

“Bước đi đầu tiên Madam Pang là tuyển lựa cầu thủ “Thái kiều” đang thi đấu ở nước ngoài, để tăng cường đội hình. Tiếp theo, Madam Pang lên lịch cho đội tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu với các đội hàng đầu. Rõ ràng mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là muốn tiến rất xa”, ASEAN Football khẳng định.

Đội tuyển Thái Lan có thể sẽ sớm tái ngộ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (từ 24/7 đến 26/8) và FIFA ASEAN Cup (dự kiến vào tháng 9-10).