CLB Malaysia chi đậm để chiêu mộ Hoàng Hên

Hoàng Hên đã thi đấu khá tốt ở V-League mùa giải này. Mặc dù khởi đầu muộn nhưng tiền vệ gốc Brazil đã ghi tới 6 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn sau 11 trận ra sân ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Hoàng Hên thi đấu nổi bật ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, ngôi sao của CLB Hà Nội cũng đặt dấu ấn nhất định trong hai trận đấu với Bangladesh và Malaysia. Tiền vệ sinh năm 1994 đã kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn vào lưới Malaysia. Bên cạnh đó, nếu may mắn mỉm cười, anh đã có thể ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam.

Phong độ xuất sắc trên đã giúp Hoàng Hên lọt vào tầm ngắm của CLB Selangor của Malaysia. Đội bóng này sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Hoàng Hên được định giá 325.000 euro (khoảng gần 10 tỷ đồng) theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt. Hợp đồng giữa anh và CLB Hà Nội sẽ hết hạn vào tháng 6/2028.

Theo quy định của giải vô địch quốc gia Malaysia, ngoài 12 suất ngoại binh, mỗi CLB còn có thêm 1 suất cho cầu thủ châu Á và 2 suất cho những cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á. Ở thời điểm này, CLB vẫn đang trống một suất dành cho cầu thủ Đông Nam Á. Hoàng Hên mới nhập tịch thành công Việt Nam nên sẽ thi đấu với tư cách cầu thủ Đông Nam Á.

Phong độ chói sáng trong màu áo CLB Hà Nội giúp Hoàng Hên được chú ý (Ảnh: Minh Quân).

Dù không sánh bằng “gã khổng lồ” Johor Darul Ta'zim nhưng Selangor vẫn được xem là đội bóng giàu thành tích của Malaysia. Họ sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng và hàng loạt tuyển thủ quốc gia Malaysia như Faisal Halim, Nooa Laine, Quentin Cheng.

Ở mùa giải này, Selangor đã giành chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội để giành quyền lọt vào bán kết cúp C1 Đông Nam Á. Vào tháng 5 tới, Selangor sẽ đối đầu với CLB Nam Định, đội bóng cũ của Hoàng Hên, ở vòng bán kết giải đấu này.