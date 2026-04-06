Đội tuyển nhập tịch cầu thủ nhiều nhất Đông Nam Á: Tuyển Việt Nam xếp thứ 2

Theo tờ Seasia Goal, các đội tuyển ở Đông Nam Á có 6 cầu thủ nhập tịch có gốc gác nước ngoài 100%. Trong đó, đội tuyển Malaysia dẫn đầu về số lượng cầu thủ nhập tịch với 3 người. Đó là Sergio Aguero (gốc Argentina), Endrick và Paulo Josue (cùng gốc Brazil).

Tất cả các cầu thủ này đều được nhập tịch hợp lệ khi có từ 5 năm thi đấu ở Malaysia trở lên. Trước đó, “Bầy hổ” đã làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ. Vụ bê bối này khiến cho họ chịu án phạt nặng nề từ FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Mới nhất, AFC vừa quyết định xử thua Malaysia với tỷ số 0-3 trong các trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ở Asian Cup 2027. Điều này khiến cho Malaysia chính thức mất vé tham dự Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai trong danh sách này với hai cầu thủ nhập tịch là Hoàng Hên và Xuân Son. Họ đều đặt dấu ấn nhất định khi khoác áo “Những chiến binh sao vàng”. Ngày 31/3 vừa qua, cặp song sát này vừa cùng nhau tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Nhờ đó, họ đã góp mặt trong đội hình tiêu biểu lượt trận cuối ở vòng loại Asian Cup 2027 do trang Sofascore bình chọn.

Cầu thủ nhập tịch còn lại ở Đông Nam Á là Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản) của đội tuyển Singapore.

Nếu tính những cầu thủ nhập tịch có một nửa dòng máu Đông Nam Á (con lai), Philippines dẫn đầu khi sử dụng 19 cầu thủ. Trong nhiều năm qua, Philippines vẫn sử dụng các cầu thủ theo dạng này, với hy vọng nâng cao sức mạnh.

Xếp thứ hai là Indonesia với 16 người. Nhờ lực lượng nhập tịch đông đảo (chủ yếu gốc Hà Lan), bóng đá Indonesia đã “lột xác” ấn tượng. Họ đã lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Đây là đội bóng Đông Nam Á tiến sâu nhất ở vòng loại World Cup trong lịch sử.

Malaysia có 9 cầu thủ con lai. Thái Lan có 5 người. Tiếp theo là Singapore với 4 người. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ là Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Cao Pendant Quang Vinh.

Việc các đội bóng Đông Nam Á không ngừng tìm kiếm và sử dụng các cầu thủ con lai hoặc nhập tịch gốc nước ngoài là xu thế chung của bóng đá thế giới. Nhờ đó, các đội tuyển ở khu vực đã đặt dấu ấn ở đấu trường quốc tế. Thống kê cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt ở hai kỳ Asian Cup liên tiếp.