FIFA khen ngợi Valverde là cầu thủ đáng xem ở World Cup 2026

"Lịch sử hào hùng của bóng đá Uruguay có rất nhiều nhân vật biểu tượng. Những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng đóng vai trò quan trọng trong những thành tích của đất nước trên đấu trường lớn nhất, từ các đội trưởng Jose Nasazzi và Obdulio Varela trong hai lần đăng quang World Cup vào năm 1930 và 1950, đến những màn trình diễn ngoạn mục của Diego Forlan tại Nam Phi (năm 2010)

Federico Valverde sẽ rất háo hức được tiếp bước những bậc tiền bối lừng lẫy tại World Cup 2026", FIFA nhấn mạnh trong bài viết điểm tên 26 ngôi sao được dự báo sẽ toả sáng tại giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa hè ở Bắc Mỹ (gồm 3 quốc gia đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico) năm nay.

Federico Valverde lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Man City ở vòng 1/8 Champions League (Ảnh: Getty).

Federico Valverde đồng loạt được báo chí thế giới ca ngợi khi có màn toả sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu ngày 12/3. Cả 3 bàn thắng đều do tiền vệ người Uruguay thực hiện, qua đó giúp Real Madrid giành lợi thế lớn trước trận lượt về vòng 1/8 diễn ra đúng một tuần sau (18/3).

Valverde khởi đầu sự nghiệp khi mới 17 tuổi ở CLB của Uruguay là Penarol. Tuy nhiên tài năng của tiền vệ sinh năm 1998 nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều "ông lớn" bóng đá châu Âu và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Valverde khi anh tròn 18 tuổi.

Sau thời gian được gửi thi đấu theo dạng cho mượn tại Deportivo La Coruna, Valverde đã trở thành một nhân vật quan trọng của Real Madrid, ra sân hơn 360 trận và ghi gần 40 bàn thắng.

Trong thời gian này, cầu thủ gốc Montevideo đã giành được 3 chức vô địch FIFA Intercontinental Cup, 2 chức vô địch Champions League và 3 chức vô địch La Liga, cùng nhiều danh hiệu khác.

"Nổi bật cả về phòng ngự lẫn tấn công, cầu thủ 27 tuổi này đã chứng minh điều đó bằng cú hat-trick ngoạn mục trong chiến thắng của Real Madrid trước Man City tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Anh đang hướng đến mục tiêu dẫn dắt Uruguay đến vinh quang tại Bắc Mỹ", FIFA nhấn mạnh vai trò của Valverde cho đội tuyển Uruguay ở World Cup 2026 diễn ra hơn 3 tháng tới.

"Cậu ấy là một cầu thủ tài năng đến mức có thể xuất sắc ở bất kỳ vị trí nào. Valverde là một đội trưởng tuyệt vời, như đã thể hiện trong những tháng gần đây. Cậu ấy mang lại cho chúng tôi rất nhiều điều ở nhiều vai trò khác nhau. Fede là người của Real Madrid từ trong ra ngoài, và là một đại sứ xuất sắc của CLB”, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid lên tiếng ca ngợi Valverde.

World Cup 2026 sẽ là lần thứ 2 Valverde khoác áo đội tuyển Uruguay tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh (Ảnh: Getty).

Về phía đội tuyển Uruguay, đội bóng này đã giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 với vị trí thứ 4 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, trong đó có những chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch World Cup Argentina tại sân Buenos Aires hay đội tuyển Brazil tại sân Montevideo.

Ở vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Uruguay nằm cùng bảng đấu với đội tuyển Cabo Verde, Saudi Arabia và Tây Ban Nha.

"Lấy cảm hứng từ lịch sử huy hoàng của quốc gia, La Celeste sẽ đến Bắc Mỹ với giấc mơ giành chức vô địch lần thứ ba, và Valverde đóng vai trò trung tâm trong những khát vọng đó", FIFA chốt lại về ngôi sao của tuyển Uruguay.