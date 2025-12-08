HLV Xabi Alonso nổi giận với trọng tài khi Real Madrid chịu 3 thẻ đỏ

Đêm qua, Real Madrid đã hứng chịu trận thua sốc với tỷ số 0-2 trước Celta Vigo ngay trên sân nhà Bernabeu. Williot Swedberg trở thành người hùng của đội khách với cú đúp vào lưới Los Blancos.

Alvaro Carreras nhận thẻ đỏ tranh cãi (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, trong trận đấu này, Real Madrid đã chịu 3 thẻ đỏ của Fran Garcia, Alvaro Carreras và Endrick. Trong đó, Endrick bị thẻ đỏ dù không ra sân khi có hành động phản ứng dữ dội với trọng tài.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Xabi Alonso tỏ ra tức giận với màn trình diễn của đội bóng: “Chúng tôi có quyền tức giận. Mọi thứ đi theo hướng xấu từ chấn thương của Militao. Từ đó, chúng tôi không thể lấy lại nhịp độ và trận đấu trôi xa khỏi tầm kiểm soát.

Chúng tôi không được phép chìm trong thất vọng. Vào giữa tuần tới, Real Madrid sẽ đối đầu với Man City ở Champions League. Đây là cơ hội để chúng tôi phản ứng và lấy lại tinh thần”.

HLV Alonso cũng không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Alejandro Quintero, người rút hai thẻ vàng trong vòng hai phút để đuổi Fran Garcia, rồi tiếp tục truất quyền thi đấu của Carreras ở phút bù giờ do phản ứng.

HLV Xabi Alonso không hài lòng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Getyt).

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Tôi không thích cách ông ấy điều khiển trận đấu. Thẻ đỏ dành cho Alvaro Carreras rất đáng tranh cãi. Trọng tài đã quá nhanh trong quyết định đó. Mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Dù vậy, Alonso khẳng định ông không chỉ trích cá nhân nào trong đội: “Chúng tôi cùng chịu trách nhiệm, từ cầu thủ đến ban huấn luyện. Đây là thất bại mà tất cả phải rút kinh nghiệm. Mùa giải còn rất dài. Thất bại này khiến chúng tôi đau, nhưng Real Madrid phải đứng dậy và tiếp tục chiến đấu”.

Sau thất bại trước Celta Vigo, Real Madrid đang xếp thứ 2 ở La Liga với 36 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm.