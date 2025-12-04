Mbappe tỏa sáng, Real Madrid thắng đậm Bilbao

Sau khi Barcelona thắng Atletico 3-1, Real Madrid chịu nhiều áp lực trong chuyến hành quân đến sân San Mames của Bilbao. Cả Real Madrid và Barcelona đều phải đá sớm vòng 19 La Liga để chuẩn bị cho bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha cuối tuần này.

Mbappe tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Real Madrid thể hiện quyết tâm chiến thắng tại xứ Basque khi HLV Xabi Alonso sử dụng đội hình gồm các ngôi sao tấn công Bellingham, Mbappe, Vinicius. Real Madrid đẩy cao đội hình ép sân và phủ đầu đối thủ.

Phút thứ 7, Mbappe khống chế hoàn hảo đường chuyền dài của Alexander-Arnold, vượt qua hàng loạt cầu thủ Athletic Bilbao rồi tung cú sút căng không cho Unai Simon cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sau đó, Bilbao liên tục có các pha hãm thành nguy hiểm nhưng Real Madrid cũng phòng ngự khá chắc chắn. Thủ môn Thibaut Courtois có pha cản phá xuất thần ở cự ly cực gần trước Alex Berenguer, giúp Real Madrid tránh được bàn gỡ hòa.

Ba phút trước khi kết thúc hiệp 1, Mbappe lần này đóng vai người kiến tạo với cú đánh đầu trả ngược cột hai, tạo điều kiện để Camavinga băng vào ghi bàn, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Thủ môn Thibaut Courtois giúp Real Madrid tránh được nhiều bàn thua ở hiệp 2 (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, Bilbao nỗ lực tấn công nhưng họ vẫn thiếu quyết đoán ở các pha dứt điểm cuối cùng. Tiền đạo Nico Williams thi đấu năng nổ, nhưng một mình anh không thể giúp Bilbao tạo nên sự khác biệt.

Đến phút 59, Mbappe xử lý bóng lạnh lùng trong vòng cấm và anh tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Unai Simon, hoàn tất cú đúp và giúp Real Madrid dẫn 3-0. Đây là bàn thắng thứ 18 của ngôi sao người Pháp tại La Liga năm nay.

Real Madrid bảo toàn chiến thắng 3-0 chung cuộc trước Bilbao và giúp HLV Xabi Alonso tạm thoát khỏi nguy cơ bị sa thải. "Kền kền trắng" tiếp tục đứng thứ hai ở La Liga với 36 điểm/15 trận, kém đội đầu bảng Barcelona một điểm.

Đội hình thi đấu

Bilbao: Simon, Lekue, Vivian, Laporte, Boiro, Galarreta, Mora, Berenguer, Jauregizar, Nico Williams, Guruzeta.

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Mbappe, Vinicius.

Bàn thắng: Mbappe (7', 59'), Camavinga (42').