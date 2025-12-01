Real Madrid tiếp tục "vấp ngã", mất ngôi đầu vào tay Barcelona

Trước thềm chuyến làm khách tới sân của Girona ở vòng 14 La Liga, Real Madrid đã mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona sau khi Los Blaugrana thắng 3-1 trước Alaves trong trận đấu sớm. Đoàn quân HLV Xabi Alonso cần giành chiến thắng để đòi lại ngôi đầu.

Real Madrid bị Girona cầm chân đáng tiếc (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Real Madrid tiếp tục gây thất vọng lớn khi bị Girona cầm chân với tỷ số 1-1. Điều đó khiến Los Blancos mất ngôi đầu khi chỉ có 33 điểm, kém Barcelona 1 điểm. Thầy trò HLV Alonso chỉ còn tự biết trách mình khi hòa 3 trận liên tiếp ở La Liga.

Bước vào trận đấu, Real Madrid đã gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tấn công dồn dập về phía khung thành của Girona nhưng đội chủ nhà vẫn đứng vững. Phút 42, Mbappe đã khiến mành lưới của Girona rung lên nhưng trọng tài từ chối bàn thắng này khi xác định bóng chạm tay Mbappe trước khi bay vào lưới.

Phút 45, Real Madrid bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi Girona đã có bàn mở tỷ số. Đội chủ nhà có tình huống dàn xếp tấn công tốt. Bóng được chuyền tới vị trí của Ounahi trong vòng cấm. Cầu thủ này dứt điểm một chạm khiến cho thủ thành Courtois chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Real Madrid mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, Real Madrid đẩy mạnh tấn công. Thế nhưng, họ suýt nữa chịu bàn thua thứ hai ở phút 57 nếu thủ thành Courtois không thi đấu xuất sắc. Ít phút sau, Vinicius dứt điểm tung lưới Ginora nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, Real Madrid đã có bàn thắng gỡ hòa ở phút 67. Rincon phạm lỗi với Vinicius trong vòng cấm. Trọng tài cho Los Blancos hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Mbappe đã dứt điểm chính xác.

Trong những phút tiếp theo, “Kền kền trắng” dồn toàn lực tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, Mbappe lẫn Vinicius đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Đội hình thi đấu Girona vs Real Madrid

Girona: Gazzaniga, Arnau Martinez, Rincon (Frances 72'), Reis, Moreno, Ounahi (Abel Ruiz 83'), Witsel, Martin, Tsygankov (Asprilla 72'), Vanat (Kourouma 83'), Gil (Roca 72')

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold (Gonzalo Garcia 90'), Militao, Rudiger, Fran Garcia (Carreras 90'), Valverde, Tchouameni (Rodrygo 72'), Bellingham, Guler (Camavinga 46'), Mbappe, Vinicius