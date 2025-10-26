Nhận định Real Madrid - Barcelona (22h15 ngày 26/10): Yamal phải trả giá?

Trước thềm trận Siêu kinh điển, Lamine Yamal bỗng dưng trở thành nhân vật được nhắc tới nhiều nhất, không phải vì tài năng trên sân cỏ, mà do phát ngôn có phần ngông cuồng của ngôi sao 18 tuổi.

Lamine Yamal bất ngờ khiêu khích Real Madrid trước trận Siêu kinh điển (Ảnh: Getty).

Trong cuộc trò chuyện với cựu cầu thủ Barcelona, Gerard Pique, Yamal đã gọi Real Madrid là “kẻ vừa ăn cắp vừa than phiền”. Theo tờ Marca, trong phòng thay đồ Real Madrid tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, các cầu thủ đón nhận phát biểu này với tâm trạng khó chịu và tức giận. Họ cho rằng Yamal “thiếu tinh thần đồng nghiệp” và ngày càng để lộ những hành vi ngoài sân cỏ gây phản cảm.

Điều khiến họ bức xúc hơn là sự mâu thuẫn trong lời nói của Yamal, đặc biệt trong bối cảnh vụ “Negreira”, vụ bê bối liên quan đến việc Barcelona bị cáo buộc chi tiền cho cựu Phó chủ tịch Ủy ban trọng tài (CTA) trong suốt gần hai thập kỷ, vẫn còn chưa khép lại.

Một thông điệp dàn sao Real Madrid muốn gửi đến Yamal. Họ muốn thông qua màn trình diễn trên sân để khiến cầu thủ trẻ của Barcelona phải trả giá vì phát ngôn “không đúng mực”. Đó có thể xem là cách “dạy dỗ” gã trai trẻ ngông cuồng.

Real Madrid có cơ sở để làm điều đó. Họ đang thi đấu vô cùng thăng hoa dưới triều đại của tân HLV Xabi Alonso. Làn gió mới mà vị HLV sinh năm sinh năm 1981 thổi hồn đã “đánh thức” Real Madrid sau khi khép lại một chương cùng HLV Ancelotti.

“Kền kền trắng” đang đứng đầu bảng La Liga khi thắng 8, thua 1 sau 9 trận đấu, nhiều hơn 2 điểm so với Barcelona. Tại đấu trường Champions League, Los Blancos cũng giành trọn vẹn 3 chiến thắng.

Điều khiến Real Madrid thêm phần tự tin là họ được thi đấu tại “thánh địa” Bernabeu. Tại đây, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất mạnh khi giành chiến thắng trong 10 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường.

Real Madrid thăng hoa dưới thời HLV Xabi Alonso (Ảnh: Getty).

Chỉ có điều lo lắng khi Real Madrid toàn thua trong cả 4 trận đấu gặp Barcelona ở mùa giải trước. Thế nhưng, như đã nói, Los Blancos đã khép lại triều đại của HLV Ancelotti và mở ra chương mới đầy hứa hẹn cùng ông thầy Xabi Alonso.

Trong khi đó, Barcelona thiếu vắng hai nhân vật quan trọng trong trận đấu này. Đầu tiên là trường hợp của Raphinha. Tiền đạo này không kịp trở lại tham dự trận Siêu kinh điển khi tái phát chấn thương trong buổi tập ngay trước trận đấu. Ngoài ra, HLV Hansi Flick cũng không thể xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo vì nhận thẻ đỏ trong trận gặp Girona. Việc mất đi “thuyền trưởng” khiến Barcelona giống như “rắn mất đầu” trước trận chiến quan trọng.

Barcelona cần phải cẩn trọng khi Real Madrid chuyển đổi trạng thái rất hay ở mùa giải này. Bằng không, điểm yếu hàng thủ của Los Blaugrana sẽ tiếp tục bị khai thác.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid không thể tung ra sân 4 cầu thủ là Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Dean Huijsen vì chấn thương. Trong khi đó, Ferland Mendy bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Barcelona cũng mất hàng loạt trụ cột là Marc-Ander ter Stegen, Gavi, Raphinha, Dani Olmo, Joan Garcia và Robert Lewandowski do chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carreras, Asencio, Militao, Valverde; Bellingham, Tchouameni, Guler; Vinicius Jr, Mastantuono, Mbappe

Barcelona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Lopez, Rashford; Torres

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-2 Barcelona