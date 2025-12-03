HLV U22 Lào chia sẻ sau trận thua sát nút U22 Việt Nam

Liên tục cập nhật

U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu giành tấm Huy chương vàng. Ở trận mở màn với U22 Lào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, đoàn quân HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao về cơ hội thắng đậm.

Sau khoảng thời gian ép sân, U22 Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt ở phút 29. Minh Phúc băng lên cánh phải rồi căng ngang để Đình Bắc đệm bóng ở trung tâm vòng cấm địa đánh bại thủ thành Lokphathip, mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên 4 phút sau, hàng thủ U22 Việt Nam đã mắc sai lầm. Từ quả phạt góc, cầu thủ U22 Lào đánh đầu đưa bóng bật xà ngang khung thành U22 Việt Nam văng ra, Khampane lao vào đệm bóng ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho U22 Lào.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm cao độ và Đình Bắc tỏa sáng với cú sút chéo góc ở phút 60, nâng tỷ số lên 2-1. Trọng tài sau khi trao đổi với trợ lý công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam, dù tình huống này Quốc Việt đã đứng ở vị trí việt vị.

U22 Việt Nam bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U22 Lào và có được 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33. U22 Lào sẽ đối đầu U22 Malaysia vào ngày 6/12 còn U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia vào ngày 11/12 để quyết định tấm vé vào bán kết.